Madrid.- La joven activista Greta Thunberg dijo hoy en Madrid que desde que empezara a sentarse todos los viernes frente al Parlamento sueco para reclamar acciones contra la crisis climática se han conseguido algunas "cosas", pero aún no ha habido "una victoria" que celebrar.

"Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria", subrayó la joven, que urgió a los políticos a no perder ni un minuto más y actuar ya.

Thunberg se manifestó de esta forma en una multitudinaria rueda de prensa que ofreció unas horas después de llegar a la capital española y visitar, por sorpresa, la sede de la Cumbre del Clima que arrancó este lunes en Madrid.

"La única cosa que queremos ver es acción real y eso no está pasando. Por supuesto que hemos conseguido mucho, pero, si miramos desde diferentes puntos de vista, no hemos logrado nada", zanjó la joven.

La activista, que fue candidata este año al Premio Nobel de la Paz, encabezará esta tarde la manifestación de la Juventud por el Clima que recorrerá el centro de Madrid, a la que se espera la asistencia de miles de personas, así como la participación de personalidades del mundo de la cultura.

No deberían escucharme más que a cualquier otra persona, solo soy una activista climática: Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado que "sólo es una activista climática" que forma parte de "un movimiento más grande" contra "la crisis climática" que se "está escuchando cada vez más" aunque no se traduzca en "acción política".

"No hemos conseguido nada", ha admitido durante una comparecencia ante la prensa en Madrid, donde la joven ha pedido a los líderes internacionales a actuar contra el cambio climático. "No podemos permitirnos un día más sin tomar medidas", ha asegurado.

"La crisis climática sigue siendo una cuestión que ignoran las personas que están en el poder. Hay gente que está sufriendo y muriendo por esta emergencia climática pero no podemos esperar más", ha añadido la adolescente ante más de un centenar de periodistas congregados en La Casa Encendida de la capital.

"No deberían escucharme más que a cualquier persona", ha dicho Thunberg, acompañada por otros tres jóvenes activistas en el escenario, que ha intentado en vano no acaparar todas las preguntas de la prensa. "La gente también quiere oír hablar a los otros" ha dicho, intentando repartir las respuestas con los españoles Shari Crespi y Alejandro Martínez, y a la ugandesa Vanessa Nakate.

Thunberg, sin embargo, ha sido el objeto de todas las preguntas. A la activista se le ha pedido opinión por la situación de Chile, país organizador de la Cumbre Social por el Clima (COP25) que acoge Madrid desde el lunes. También sobre la ausencia de mandatarios como el presidente estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro, ambos negacionistas del cambio climático.

"Algunas personas prefieren el 'status quo', tienen miedo al cambio, por eso están intentando silenciarnos a los jóvenes, y eso prueba que las voces se están escuchando y tiene impacto", ha asegurado Thunberg, aunque ha admitido que la incidencia del movimiento por el clima todavía no ha logrado grandes compromisos políticos.

"Hemos conseguido mucho, hemos concienciado a la opinión pública y es un paso importante, pero ni de lejos es suficiente. Las emisiones de dióxido de carbono están aumentando, y no podemos considerarlo una victoria. Lo único que podemos conseguir son acciones reales, y si lo vemos desde otra perspectiva, no hemos conseguido nada", ha reconocido.

La joven, que tras el acto con los medios se ha sumado a la Marcha por el Clima, ha exigido a los participantes en la Cumbre Social por el Clima (COP25) que se celebra desde el lunes en Madrid acuerdos "específicos y concretos" contra el cambio climático. "La gente del poder por el momento no es consciente de la crisis climática, y es algo que no pueden seguir ignorando", ha denunciado.

EXPECTACIÓN EN LA CALLE

La expectación que ha creado la visita de la joven activista, de sólo 16 años, era visible en la calle, donde se han arremolinado decenas de personas en los accesos a La Casa Encendida. Dentro se han producido largas filas para conseguir acreditaciones, y el gran patio del edificio, donde se ha celebrado la rueda de prensa, ha colmado su aforo.

La rueda de prensa estaba convocada por el movimiento Fridays For Future, que nació inspirado en Thunberg y las protestas que desde verano del año pasado protagoniza todos los viernes frente al parlamento de Suecia para exigir medidas urgentes contra el cambio climático.

La joven activista sueca llegaba este viernes a Madrid a bordo de un tren nocturno que ha entrado en la estación de Chamartín sobre las 8.40 horas, procedente de Lisboa, ciudad en la que ha permanecido desde que el pasado martes llegara de Estados Unidos tras tres semanas travesía por el Atlántico en un velero.