Gobierno de EU contradice a López Obrador: en México "sí" se produce fentanilo

El gobierno de Estados Unidos contradijo hoy las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en México “no se produce” fentanilo.

Durante una audiencia, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, fue cuestionado respecto a estas declaraciones de López Obrador.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en ese país no se produce fentanilo. En particular, AMLO dijo: ‘Aquí no producimos fentanilo’. Es una cita directa. Subsecretario Nichols, ¿se produce fentanilo en México?”, le preguntaron a Nichols.

Lee también: París pierde su brillo ante la basura

“El fentanilo se produce en México”, respondió el subsecretario.

“¿Entonces los comentarios de AMLO son precisos o imprecisos?”, le insistieron. “México recibe precursores químicos de todo el mundo. Esos precursores son utilizados para producir fentanilo”, señaló Nichols. “¿En México?”, le cuestionaron. “En México”.

López Obrador volvió a arremeter hoy contra el gobierno de Estados Unidos, señalando que no hace suficiente en la lucha contra el fentanilo y se va por la vía fácil, que es “culpar a México”.

Lee también: ¿La mayor masa de sargazo en la historia? Aparece en la costa oeste de Florida

“Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos, y algunos también demócratas, en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos, ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador dijo que en Estados Unidos “se les hace fácil culpar a México, de manera injustificada, por politiquería, por hipocresía” del tráfico del fentanilo y aprovechó para decir que rechazará que el gobierno estadounidense intervenga en territorio mexicano para combatir a las bandas de narcotraficantes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef/rmlgv