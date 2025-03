San Francisco. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos están pidiendo al público y a las agencias federales que comenten sobre una propuesta para recopilar los datos de las redes sociales de personas que solicitan beneficios como tarjetas verdes o ciudadanía, para cumplir con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El aviso del 5 de marzo alertó a los defensores de la inmigración y la libertad de expresión, ya que parece ampliar el alcance de la vigilancia gubernamental en redes sociales a personas ya investigadas y que se encuentran legalmente en Estados Unidos, como solicitantes de asilo, de residencia permanente y de ciudadanía, y no solo a quienes solicitan entrar al país. Dicho esto, el monitoreo de redes sociales por parte de funcionarios de inmigración ha sido una práctica durante más de una década, desde al menos el segundo gobierno de Obama y aumentando durante el primer mandato de Trump.

A continuación se presentan algunas preguntas y respuestas sobre lo que significa la nueva propuesta y cómo podría ampliar la vigilancia de las redes sociales.

¿Cuál es la propuesta?

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un aviso de 60 días solicitando comentarios públicos sobre su plan para cumplir con la orden ejecutiva de Trump titulada "Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública". El plan exige "estándares de investigación uniformes" y la verificación de antecedentes penales de personas para determinar si son inadmisibles a Estados Unidos, así como la verificación de identidad y una "verificación de seguridad nacional". Busca recopilar los nombres de usuario y las cuentas de redes sociales, pero no las contraseñas.

La política busca exigir que las personas compartan sus perfiles en redes sociales al solicitar la ciudadanía estadounidense, la tarjeta verde, el asilo y otros beneficios migratorios. La propuesta está abierta a comentarios del público hasta el 5 de mayo.

¿Qué está cambiando?

“El requisito básico vigente actualmente es que quienes solicitan visas de inmigrante y no inmigrante deben proporcionar sus cuentas de redes sociales”, dijo Rachel Levinson-Waldman, directora general del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York. “En mi opinión, esto podría tener un impacto en quienes ingresaron al país antes de que comenzara la recopilación de cuentas de redes sociales para la visa, por lo que antes no las proporcionaban y ahora se les exige. O quizás sí lo hacían antes, pero su uso de redes sociales ha cambiado”.

“Esta política se ha ampliado bastante para recopilarlos para todos los que soliciten cualquier tipo de beneficio migratorio, incluidas las personas que ya han sido examinadas exhaustivamente”, añadió.

Lo que esto indica (junto con otras señales que está enviando la administración, como la detención de personas y la revocación de visas de estudiantes por participar en protestas en el campus que el gobierno considera antisemitas y simpatizantes del grupo militante palestino Hamás), agregó Levinson-Waldman, es el uso creciente de las redes sociales para "tomar estas decisiones de muy alto riesgo sobre las personas".

En una declaración, un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que la agencia busca "fortalecer la detección del fraude, prevenir el robo de identidad y apoyar la aplicación de medidas rigurosas de selección y verificación en la mayor medida posible".

“Estos esfuerzos garantizan que quienes buscan beneficios migratorios para vivir y trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública, socaven la seguridad nacional ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”, continúa el comunicado. El USCIS estima que el cambio de política propuesto afectará a aproximadamente 3.6 millones de personas.

¿Cómo se utilizan ahora las cuentas de redes sociales?

El gobierno estadounidense comenzó a intensificar el uso de las redes sociales para la verificación de antecedentes migratorios en 2014, bajo la presidencia de Barack Obama, según el Centro Brennan para la Justicia. A finales de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional inició la revisión manual y automática de las cuentas de redes sociales de un número limitado de personas que solicitaban viajar a Estados Unidos, a través de diversos programas pilotos no públicos, explica el instituto independiente de derecho y política en su sitio web.

En mayo de 2017, el Departamento de Estado de EU emitió un aviso de emergencia para intensificar la evaluación de los solicitantes de visa. Brennan, junto con otros grupos de derechos civiles y humanos, se opuso a la medida, argumentando que es excesivamente gravosa y vaga, que puede inhibir la libertad de expresión, que es discriminatoria contra los musulmanes y que no ofrece ningún beneficio en materia de seguridad.

Dos años más tarde, el Departamento de Estado comenzó a recopilar los datos de las redes sociales de “casi todos los extranjeros” que solicitaban visas para viajar a Estados Unidos: alrededor de 15 millones de personas al año.

¿Cómo se utiliza la IA?

Las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para examinar potencialmente millones de cuentas de redes sociales han evolucionado durante la última década, aunque los expertos advierten que dichas herramientas tienen límites y pueden cometer errores.

León Rodríguez, quien se desempeñó como director de USCIS de 2014 a 2017 y ahora ejerce como abogado de inmigración, dijo que si bien la IA podría usarse como una primera herramienta de detección, no cree que "estemos cerca de donde la IA pueda ejercer el juicio de un oficial de seguridad nacional y de detección de fraude capacitado" o el de alguien en una agencia de inteligencia.

"También es posible que me pierda información", añadió. "Porque la IA todavía se rige en gran medida por criterios de búsqueda específicos, y es posible que estos criterios no den con contenido útil".

¿Cuáles son las preocupaciones?

Las redes sociales son un caos, con muchísima información diversa: parte es fiable, parte no. Parte se puede atribuir claramente a alguien, parte no. Y puede ser muy difícil de interpretar, dijo Levinson-Waldman. Por lo tanto, creo que, como punto de partida, el simple hecho de usar las redes sociales para tomar decisiones importantes es bastante preocupante.

Luego está la Primera Enmienda, “está establecido en general que las personas en Estados Unidos tienen derechos amparados por la Primera Enmienda”, dijo. Esto incluye a quienes no son ciudadanos. “Y, obviamente, esto se manifiesta de forma compleja. El gobierno también tiene amplias facultades para, por ejemplo, revocar la visa de alguien; si no se es ciudadano, el gobierno puede tomar medidas; pero, en general, con excepciones muy limitadas, esto no puede basarse en la libertad de expresión, que estaría protegida (por la Primera Enmienda)”.

