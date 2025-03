World Press Photo presentó a los fotógrafos ganadores de su edición 2025, donde destacaron imágenes que retratan temas como el genocidio palestino, el atentado contra Donald Trump y la sequía en la Amazonía (fotografiada por el mexicoperuano Musuk Nolten), pero entre estos hay un ausente: la Inteligencia Artificial (IA). La organización, que en años anteriores premió fotos que hicieron uso de esta herramienta, cambió de opinión y anunció que en esta edición se prohibió el uso de IA.

“World Press Photo prohíbe en su concurso el uso de imágenes generadas por IA, tanto las que incluyen relleno generativo como las completamente generadas”, informó en un comunicado de prensa.

Para garantizar que no hay fotografías hechas con IA, WPP explicó que usó métodos para detectar imágenes falsas o manipuladas, verificó los perfiles de los fotógrafos que aplicaron, así como la veracidad de las historias, que las imágenes fueron tanto valoradas por profesionales y que los archivos originales también fueron examinados por analistas independientes.

Lee también: En el Franz Mayer, el fuego bordado de Marta Moreno

En 2022, la fundación premió un trabajo fotográfico que hizo uso de IA. Se trata de “The Book of Veles”, del fotoperiodista noruego Jonas Bendiksen. Se trata de un fotorreportaje falso, que participó en la categoría de Formato abierto, donde había una licencia para alterar las imágenes y que este año fue eliminada del concurso.

“Decidimos eliminar esta categoría de nuestro concurso, al menos por ahora. Fue una de nuestras decisiones más retadoras, pues hemos tenido ganadores destacados en esta categoría en los últimos años, haciendo que fuera difícil dejarla ir. Sin embargo, ha sido difícil para nosotros y para nuestros colaboradores de exhibición presentar estos proyectos de forma que se les haga justicia (...). También aumentó la dificultad y el tiempo que nos llevaba aplicar nuestro sistema de verificación de las imágenes”, se lee en la página oficial de World Press Photo.

En 2022, Bendiksen –expresidente de la agencia Magnum– dijo a EL UNIVERSAL que su proyecto fue arriesgado y temía que afectara su credibilidad, pero buscaba que con el experimento se creara una mayor conciencia sobre la IA y las noticias falsas:

“Fue concebido como una especie de vacuna, como inyectarnos con el virus de las fake news, esperando que nos fortalezca. Soy de la firme creencia que todos en el planeta serán afectados de alguna forma por las noticias falsas, las imágenes sintéticas y los textos hechos por IA, aún sin la existencia de mi The Book of Veles. Hacer este libro fue muy arriesgado, pudo haber afectado la legitimidad de mis acciones. Honestamente, cuando lo inicié, no sabía si iba a terminar con mi carrera”.

Lee también: Dolor por enfrentamientos en la Franja de Gaza, foto del año del World Press Photo

Este año aumentaron los ganadores, pues pasaron de 33 a 42 porque la fundación ahora premia a tres ganadores, por región, en las categoría Individuales y Reportajes Gráficos, cuando en el pasado sólo premiaba a una persona.

Entre las imágenes ganadoras destacan imágenes virales como la del surfista brasileño Gabriel Medina, durante su participación en los Juegos Olímipidos París 2024, hecha por Jerome Brouillet, o la imagen del todavía candidato a la presidencia Donald Trump, cuando fue sacado de un rally, luego que una bala le rozara su oreja, momento fotografiado por Jabin Botsford.

Gabriel Medina durante los Juegos Olímpicos de París 2024 © Jerome Brouillet, Agence France-Presse.

Entre las historias premiadas se encuentra “Droughts in the Amazon”, del fotógrafo mexicoperuano Musuk Nolte, quien desde hace años se dedica a documentar la crisis de agua en sudamérica; “No Woman’s Land”, de Kiana Hayeri, que retrata la vida y ausencia de las mujeres en Afganistán, terreno liderado por los talibanes; así como la devastación en Palestina por la invasión de Israel, capturada por Ali Jadallah y Samar Abu Elouf.

Gaza bajo ataque israelí © Ali Jadallah, Agencia Anadolu.

Este año World Press Photo celebra su 70 aniversario. La exposición fotográfica sobre los ganadores de este año llegará a la Ciudad de México el 18 de julio, en el Museo Franz Mayer.

Sequías en el Amazonas © Musuk Nolte, Panos Pictures, Fundación Bertha.

Lee también: ¿Dónde está la moral al publicar gente asesinada?