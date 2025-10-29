Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Centro Kalan no arrastra ningún expediente por conflicto de interés e irregularidades: Álvarez-Buylla

Centro Kalan no arrastra ningún expediente por conflicto de interés e irregularidades: Álvarez-Buylla

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Inician obras de modernización en torno al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Inician obras de modernización en torno al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Caracas. La aseguró el miércoles que destruyó en el sur del país dos campamentos vinculados a "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)", en operaciones que coinciden con el de Estados Unidos en el Caribe contra presuntos .

Imagen proveída por el Ministerio para la Defensa de Venezuela de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en los ejercicios militares y comunitarios del llamado Plan Independencia 200, en el estado La Guaira, Venezuela, el 8 de octubre de 2025. El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, pidió el miércoles a la población venezolana prepararse por la "amenaza seria" militar de Estados Unidos contra el país sudamericano. Foto: Xinhua
Imagen proveída por el Ministerio para la Defensa de Venezuela de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en los ejercicios militares y comunitarios del llamado Plan Independencia 200, en el estado La Guaira, Venezuela, el 8 de octubre de 2025. El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, pidió el miércoles a la población venezolana prepararse por la "amenaza seria" militar de Estados Unidos contra el país sudamericano. Foto: Xinhua

Militares venezolanos destruyeron en (sur) "dos campamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores", indicó en Telegram el general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada, en referencia al término utilizado por el gobierno venezolano para referirse a grupos irregulares en la frontera entre los dos países.

Imagen proveída por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en los ejercicios militares "Plan Independencia 200", en Petare, estado Miranda, Venezuela, el 15 de octubre de 2025. Los ejercicios militares denominados "Plan Independencia 200" fueron activados el miércoles por las autoridades venezolanas en la ciudad de Caracas, así como en el vecino estado de Miranda, donde se asienta parte del área metropolitana de la capital venezolana, confirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Xinhua
Imagen proveída por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en los ejercicios militares "Plan Independencia 200", en Petare, estado Miranda, Venezuela, el 15 de octubre de 2025. Los ejercicios militares denominados "Plan Independencia 200" fueron activados el miércoles por las autoridades venezolanas en la ciudad de Caracas, así como en el vecino estado de Miranda, donde se asienta parte del área metropolitana de la capital venezolana, confirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Xinhua

En los campamentos encontraron panfletos de la ELN (Ejército de Liberación Nacional), añadió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

¿Enviará 3I/ATLAS mini-sondas como regalos de Navidad a la humanidad?, esto dice experto de Harvard. Foto: Canva

¿Enviará 3I/ATLAS minisondas como regalos de Navidad a la humanidad? Esto dice experto de Harvard

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?