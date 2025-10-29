Caracas. La Fuerza Armada venezolana aseguró el miércoles que destruyó en el sur del país dos campamentos vinculados a "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)", en operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra presuntos narcotraficantes.

Imagen proveída por el Ministerio para la Defensa de Venezuela de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en los ejercicios militares y comunitarios del llamado Plan Independencia 200, en el estado La Guaira, Venezuela, el 8 de octubre de 2025. El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, pidió el miércoles a la población venezolana prepararse por la "amenaza seria" militar de Estados Unidos contra el país sudamericano. Foto: Xinhua

Militares venezolanos destruyeron en Amazonas (sur) "dos campamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores", indicó en Telegram el general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada, en referencia al término utilizado por el gobierno venezolano para referirse a grupos irregulares en la frontera entre los dos países.

Imagen proveída por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en los ejercicios militares "Plan Independencia 200", en Petare, estado Miranda, Venezuela, el 15 de octubre de 2025. Los ejercicios militares denominados "Plan Independencia 200" fueron activados el miércoles por las autoridades venezolanas en la ciudad de Caracas, así como en el vecino estado de Miranda, donde se asienta parte del área metropolitana de la capital venezolana, confirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Xinhua

En los campamentos encontraron panfletos de la guerrilla colombiana ELN (Ejército de Liberación Nacional), añadió.

