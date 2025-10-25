CMLL: Persephone conquista el Grand Prix de Amazonas 2025

La Arena México vivió una noche de ensueño, donde la lucha libre femenil brilló con luz propia y quedó en el corazón de miles de aficionados.

¡Persephone es la ganadora del Grand Prix de Amazonas 2025! Thekla intentó por todos los medios la victoria, pero La Diosa del Ring ha dado cuenta de La Araña Tóxica. #GrandPrixCMLL #ViernesEspectacularCMLL

En una función espectacular, las Amazonas del CMLL enfrentaron a las mejores gladiadoras del mundo, defendiendo con valentía el orgullo nacional.

Luego de una férrea eliminatoria, en la que las mexicanas hicieron equipo y dejaron de lado las rivalidades, fue Persephone quien se alzó como la gran vencedora de la velada, coronándose campeona del Grand Prix de Amazonas 2025.

Con técnica, coraje y una entrega absoluta, la esteta mexicana superó cada obstáculo y se convirtió en símbolo de fuerza y determinación.

El momento cumbre de la velada fue el encontrarse en solitario ante Thekla, representante de AEW, quien dominó el encordado y estuvo cerca de llevarse la victoria.

Dejándolo todo ante los fanáticos, Persephone ejecutó una serie de castigos, llegó a las cuerdas y realizó un mortal hacia atrás que le permitió, por la cuenta de tres, coronarse en el último gran evento del mes de las Amazonas.

Con el trofeo en las manos —que simbolizó mantener el título en México— y el reconocimiento de los seguidores, la noche fue sellada con el equipo del Consejo Mundial de Lucha Libre sobre el ring, aplaudiendo a su compañera y compartiendo un grato momento con las rivales.