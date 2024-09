Persephone, la doctora que se convirtió en estrella de la lucha libre

Con poco más de un año dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, Persephone, una de las nuevas caras de la compañía en la categoría femenil, se ha establecido como favorita de la afición.

Ha sido un largo recorrido para la nacida en El Paso, Texas, que en conversación con EL UNIVERSAL DEPORTES compartió los sacrificios y facetas que tuvo que superar para estar triunfando en la Arena México, dejando la medicina deportiva en Estados Unidos, para seguir su sueño de convertirse en luchadora profesional.

“Siempre estuve involucrada en el deporte, practiqué varias disciplinas en Estados Unidos, tuve becas deportivas en varias instituciones, pero mi sueño era ser luchadora. Mi título profesional es en medicina deportiva, trabajé con atletas de varias universidades que practicaban futbol americano, atendía lesiones y daba terapia en Texas State”, comentó.

Perse, quien sueña con seguir ganando experiencias y un lugar en las carteleras promocionales de la compañía, reiteró lo emocionante que es salir a entregarlo todo en un emblemático escenario como la Arena México. “Aún no tenga palabras para explicar lo que siento al salir al ring. Primero llegué a entrenar y todo me parecía lejano, hoy todavía no creo que sea verdad. El ambiente, la historia y su mística te envuelven, eso es luchar aquí”.

La luchadora, quien defiende el bando rudo, habló de sus retos profesionales, y destacó el mes de octubre en la empresa, porque será: “el mes de las Amazonas”.

“Me sorprende el cariño de la afición, siempre salgo con una actitud ruda y con la intención de caer mal. Viene en la empresa un mes importante para las mujeres”, finalizó.