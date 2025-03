Chucky Lozano, con ligeras esperanzas de volver a la Selección Mexicana; evoluciona de su lesión

Hirving Lozano, delantero de la nueva franquicia de la Major League Soccer, el San Diego FC, salió de cambio en el reciente juego de su equipo ante el St Louis, por molestias musculares y se teme que esto lo deje fuera de estar presente con la Selección Mexicana en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf que se disputará a finales de mes en Los Ángeles.

Pero el técnico del equipo californiano, Mikey Varas, confía en que pueda regresar lo antes posible a la competencia de liga, lo que abre esperanzas de que Javier Aguirre, técnico del Tricolor, pueda llamarlo.

La Selección Mexicana iniciará su participación en la Nations League de la Concacaf, enfrentando al equipo nacional de Canadá el próximo jueves 20, en el SoFi Stadium en Inglewood, en caso de ganar se enfrentará en la final contra quien resulte triunfador de la otra llave, que se jugará entre Estados Unidos y Panamá.

Mikey Varas, dijo que tiene la esperanza de que Lozano aparezca más pronto de lo esperado: “Vamos semana a semana. No es una lesión grave… Es muscular, y eso es bueno, pero es imposible predecir. Vamos a ir semana a semana para decidir”.

Lo que sí es seguro es que no estará presente en el juego contra el Real Salt Lake, el próximo sábado: “Está trabajando todos los días con el cuerpo médico para recuperarse. Obviamente no está contento, él no quiere estar lesionado, pero se prepara para que cuando vuelva, lo haga al 100 por ciento”.

Hirving Lozano, quien es el jugador franquicia del nuevo equipo de la MLS, por el cual abandonó al PSV Eindhoven, de la Eredivisie de Países Bajos, se encuentra en la lista de 60 jugadores que la Federación Mexicana de Futbol entregó a Concacaf, para que de ahí salgan los jugadores que participarán en el Final Four.

