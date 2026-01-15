Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia en los "próximos días", anunció el presidente, Emmanuel Macron, cuando Estados Unidos amenaza con anexionar este territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad.

"Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial", dijo Macron, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en Istres, en el sureste de Francia.

Sus declaraciones llegan cuando varios países europeos -Francia, Alemania, Suecia y Noruega- anunciaron el envío de soldados a este territorio del Ártico, en el marco de una misión militar europea para apoyar a Dinamarca, que arranca este jueves.

Lee también Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

"Un primer equipo de militares franceses ya está sobre el terreno y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos", aseguró Macron, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, con motivo del nuevo año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. Washington aseguró que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que rechaza la voluntad de Estados Unidos de hacerse con este territorio rico en recursos minerales, señaló que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Lee también Dinamarca anuncia grupo de trabajo con EU por Groenlandia; reconoce que existe "discrepancia fundamental" sobre futuro del territorio

El presidente francés llamó también a no escatimar esfuerzos para aumentar en 36 mil millones de euros adicionales (41 mil 890 millones de dólares) el presupuesto de sus Fuerzas Armadas para 2030, en un contexto de elevados déficit y deuda públicos.

"Para ser poderoso en este mundo tan brutal, hay que ir más rápido y más fuerte", subrayó Macron, para quien este monto adicional permitiría acelerar el rearme y reforzar la seguridad ante una Rusia vista como más amenazante para Europa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc