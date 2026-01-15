Más Información

"Un primer equipo de militares franceses ya está sobre el terreno y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos", aseguró Macron, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, con motivo del nuevo año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. Washington aseguró que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que rechaza la voluntad de Estados Unidos de hacerse con este territorio rico en recursos minerales, señaló que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

El presidente francés llamó también a no escatimar esfuerzos para aumentar en 36 mil millones de euros adicionales (41 mil 890 millones de dólares) el presupuesto de sus Fuerzas Armadas para 2030, en un contexto de elevados déficit y deuda públicos.

"Para ser poderoso en este mundo tan brutal, hay que ir más rápido y más fuerte", subrayó Macron, para quien este monto adicional permitiría acelerar el rearme y reforzar la seguridad ante una Rusia vista como más amenazante para Europa.

mcc

