Washington. anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos sobre el tema de , si bien reconoció la existencia de una "discrepancia fundamental" sobre el futuro del territorio.

Así lo dio a conocer luego de la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una forma común de avanzar.", dijo a los medios el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

"En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino de Dinamarca", señaló.

Lee también

El ministro afirmó que el grupo de trabajo se reuniría por primera vez "en cuestión de semanas".

"Debo decir que el presidente ha dejado clara su postura, y nosotros tenemos una posición diferente", afirmó, señalando que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia "puede garantizarse dentro del marco actual", sin que el territorio, actualmente danés, se convierta en parte de Estados Unidos, como exige Donald Trump.

"Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", subrayó.

"Por lo tanto, seguimos teniendo una discrepancia fundamental, pero también estamos de acuerdo en discrepar y, por lo tanto, seguiremos dialogando", afirmó.

