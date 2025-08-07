Una serie de imágenes tomadas desde un avión jordano que lanzaba ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza mostró la destrucción que han producido los ataques de Israel, tras casi dos años de la ofensiva sobre el territorio palestino.

Una columna de humo se eleva desde la ciudad de Gaza en medio de una zona devastada visto desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Lee también ONU advierte que suspenderá su ayuda en Gaza si se mantienen restricciones de Israel a ONG; podría ocurrir en septiembre o antes

Edificios destruidos en la Franja de Gaza vistos desde un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana, el 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Un par de pilotos de un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana observan la devastación en la Franja de Gaza causada por los ataques israelíes, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Lee también Trump responde ante declaraciones de Netanyahu de ocupación total de Gaza; "dependerá en gran medida de Israel"

Imagen de miles de tiendas de campaña en un campamento de desplazados en la Franja de Gaza, vistas desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Zonas parcialmente destruidas de la ciudad de Gaza vistas desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Lee también FOTOS: Trifulcas e insuficiente la ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot