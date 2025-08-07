Más Información

Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

"Tiburón que se duerme, se lo llevan a Shangai"; embajada de EU celebra acciones de México contra el tráfico de aletas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Por “Ivo”, cierran parcialmente el puerto de Manzanillo; tormenta ha generado lluvias y alto oleaje en Colima

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Una serie de imágenes tomadas desde un avión jordano que lanzaba sobre la mostró la destrucción que han producido los ataques de Israel, tras casi dos años de la ofensiva sobre el territorio palestino.

Una columna de humo se eleva desde la ciudad de Gaza en medio de una zona devastada visto desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Una columna de humo se eleva desde la ciudad de Gaza en medio de una zona devastada visto desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Edificios destruidos en la Franja de Gaza vistos desde un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana, el 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Edificios destruidos en la Franja de Gaza vistos desde un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana, el 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Un par de pilotos de un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana observan la devastación en la Franja de Gaza causada por los ataques israelíes, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Un par de pilotos de un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana observan la devastación en la Franja de Gaza causada por los ataques israelíes, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Imagen de miles de tiendas de campaña en un campamento de desplazados en la Franja de Gaza, vistas desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Imagen de miles de tiendas de campaña en un campamento de desplazados en la Franja de Gaza, vistas desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Zonas parcialmente destruidas de la ciudad de Gaza vistas desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Zonas parcialmente destruidas de la ciudad de Gaza vistas desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

