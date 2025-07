La defensa de Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Jeffrey Epstein, afirmó que no le ofrecieron clemencia ni otro acuerdo tras concluir este viernes su segunda reunión con el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, horas después de que el presidente Donald Trump dijo que tiene el poder de indultarla.

"Ninguna oferta se ha hecho", respondió el abogado de Maxwell, David Markus, en una conferencia con medios en Tallahassee, capital de Florida, donde Maxwell está presa y donde ocurrió la reunión con Blanche ante la creciente presión que afronta la Administración Trump para abrir los archivos del caso.

El jurista rechazó contestar si espera un acuerdo tras sus conversaciones con el número dos del Departamento de Justicia (DOJ) al afirmar que solo "respondieron preguntas", pues "preguntaron sobre cada posible cosa que pudieran imaginar".

"Solo estamos intentando atravesar este proceso en el que estamos ahora y conseguirle algo de alivio", comentó.

Blanche y Maxwell se reúnen por segundo día en Florida

Blanche y Maxwell se reunieron por segundo día consecutivo en una corte de Florida, donde ella cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, ante la renovada controversia del caso en el Gobierno de Trump por afirmar que no existe una "lista de clientes" de Epstein, que incluiría a políticos y empresarios.

El escrutinio se intensificó apenas horas antes, cuando Trump admitió este viernes que aunque tiene la potestad de indultar a Maxwell no es algo que haya contemplado.

"No es algo en lo que haya pensado. Realmente se me permite hacerlo, pero no es algo en lo que haya pensado", explicó a medios antes de partir a Escocia.

El encuentro entre Maxwell y el segundo mayor cargo del DOJ, considerado inusual por ser una persona ya sentenciada, ocurrió entre críticas de demócratas y algunos republicanos por el manejo del caso del pederasta y delincuente sexual, quien se suicidó en 2019 en una prisión en Nueva York.

El abogado evadió las especulaciones sobre un posible acuerdo de clemencia para su cliente por revelar nuevos detalles del caso.

"No sabemos cómo va a terminar esto, solo sabemos que esta fue la primera oportunidad que ella ha recibido para responder preguntas sobre lo que pasó, así que la verdad saldrá a la luz sobre lo que sucedió", manifestó.

Caso Epstein regresa al ojo público y persigue a Trump

La polémica sobre el caso de Epstein se reavivó el 7 de julio tras un memorando en el que el DOJ y el FBI concluyen que Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, no mantenía una "lista de clientes" famosos y que sí se suicidó, lo que contradice una teoría de la conspiración popular entre los simpatizantes de Trump.

Los seguidores más acérrimos del movimiento del presidente, "Make America Great Again" (MAGA), están insatisfechos con los hallazgos, pero Trump les ha pedido superar el tema.

En este contexto, el nombre de Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por delitos federales relacionados con el tráfico sexual de menores, ha vuelto a surgir como pieza clave.

