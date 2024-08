La familia del diputado paraguayo Eulalio "Lalo" Gomes, abatido en un presunto choque con autoridades durante un allanamiento a su vivienda, interpuso este martes una denuncia por "homicidio doloso", informó el abogado Óscar Tuma, que denunció una "cadena de factores que desembocaron en el desenlace final".

"Lo que nosotros hicimos ahora es presentar una denuncia por homicidio doloso contra persona innominada (sin un nombre en particular) en Pedro Juan Caballero para que se abra una línea investigativa en ese sentido", explicó el jurista a reporteros en Asunción.

El letrado consideró que "hubo irregularidades" en el procedimiento efectuado en la madrugada del lunes en la casa del diputado Eulalio "Lalo" Gomes en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

Tuma consideró, entre otros, que el acta de allanamiento "tiene irregularidades" al no haber identificado a la persona que se debía detener ni los objetos a incautar.

"Y sobre todo no encontramos los fundamentos para que se haga el allanamiento a las 3:00 de la mañana (07.00 GMT). Yo estoy seguro que si ese allanamiento no se hubiera hecho a esa hora, no hubiéramos estado hablando de esta situación en este momento", agregó el abogado, para quien no existía peligro de fuga u obstrucción a la Justicia.

Además, cuestionó la actuación de los integrantes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (S.I.U.) de la Policía Nacional e incluso mencionó que las autoridades locales y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) presuntamente desconocían de la operación.

"Yo creo que fue un procedimiento errado que finalizó con la muerte de un diputado y un hecho gravísimo: nosotros no tenemos en nuestra historia el fallecimiento de una autoridad de manos de una autoridad", agregó.

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público anunció este martes que se inició una investigación preliminar del allanamiento y conformó un equipo de fiscales para indagar los hechos que rodearon la muerte de Gomes.

