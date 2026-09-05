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Dos antiguos guardias de un polémico centro de detención para migrantes en Florida, Estados Unidos, enfrentan cargos por presuntamente agredir a un hombre cubano recluido en esas instalaciones, informaron este sábado medios locales.
El centro, clausurado en junio, fue conocido popularmente como "Alcatraz de los Caimanes" por estar ubicado en una zona pantanosa de los Everglades, hábitat de caimanes y pitones.
Guardias de seguridad son acusados golpear a cubano
Los acusados, Stephen Trejos y Andre Seenaraine, se declararon no culpables de sendos cargos de agresión física, un delito menor de primer grado en Florida, relacionados con un incidente ocurrido el pasado 25 de enero contra Rigoberto Rodríguez Arce, de 42 años.
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Rodríguez había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 9 de diciembre y, tras el presunto ataque, fue trasladado a Camp East Montana, un centro de detención migratorio situado cerca de El Paso (Texas).
Frank Rivera, otro migrante recluido en el centro y testigo del incidente, declaró a la cadena local WINK News que decenas de detenidos comenzaron a golpear a sus esposas contra bancos metálicos para protestar por haber pasado horas sin recibir comida ni agua.
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Rivera aseguró que Trejos levantó a Rodríguez, lo arrojó al suelo y comenzó a golpearlo. Según su relato, Seenaraine le propinó después un puñetazo en el rostro en otra zona de las instalaciones.
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Yaritssa Plasencia, abogada de Rodríguez, dijo al mismo medio que su cliente llegó a Camp East Montana con el uniforme manchado de sangre, una mano vendada y un ojo amoratado.
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La defensa de Trejos sostuvo, por su parte, en una petición para desestimar el caso citada por medios locales, que una grabación de seguridad muestra al guardia usando una maniobra de control después de que Rodríguez presuntamente le escupiera.
El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida investigó el incidente y una jueza del condado de Collier autorizó las órdenes de arresto el 24 de junio.
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Ambos acusados quedaron en libertad tras pagar una fianza de mil dólares y los procesos en su contra continúan abiertos.
Condenan golpizas a migrantes en centro de detención
Organizaciones como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han documentado denuncias de golpizas, negligencia médica y condiciones insalubres en centros de detención migratoria durante el segundo mandato de Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado esas acusaciones y asegura que las personas detenidas reciben atención adecuada.
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dmm/bmc
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