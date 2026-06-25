Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles.

"Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

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"Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los Estados Unidos, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos aseguró que "continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir" las fuerzas armadas estadounidenses "en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas".

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U.S. military rotary-wing aircraft have proven to be lifelines during multiple disaster relief missions. #SOUTHCOM is sending rotary-wing aircraft to support @StateDept-led U.S. government earthquake relief operations in Venezuela.



These aircraft will provide critical… pic.twitter.com/IqNgJmQTkk — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

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gs