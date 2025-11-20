El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) anunció este jueves un incremento por la inflación de los costos de algunos trámites migratorios para 2026, que ya habían sido incrementados en julio pasado.

La agencia explicó en un comunicado que los ajustes de tarifas reflejan la inflación acumulada desde julio de 2024 hasta julio de 2025, de acuerdo a lo especificado en la ley presupuestaria que sacó adelante el presidente estadounidense, Donald Trump, en el verano pasado.

Los aumentos van desde los 10 dólares hasta los cinco dólares, como el aplicado a la autorización de empleo que pasó de 550 dólares a 560 dólares.

Lee también Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno

El nuevo cobro para los solicitantes de asilo de 100 dólares, impuesto en la nueva ley presupuestaria, también tuvo un incremento de 10 dólares.

El aumento de los costos en los trámites migratorios han sido criticados por los defensores de los inmigrantes, que advierten que excluyen a las personas de bajos recursos así como a refugiados. Foto: EFE

La aplicación al Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de 500 dólares a 510 dólares. La renovación del amparo de 275 a 280 dólares.

Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Lee también Regulador audiovisual de EU envía carta a la BBC tras montaje sobre Trump

USCIS es una agencia gubernamental que basa la mayoría de presupuesto en los pagos hechos por los mismos inmigrantes.

El aumento de los costos en los trámites migratorios han sido criticados por los defensores de los inmigrantes, que advierten que excluyen a las personas de bajos recursos así como a refugiados y solicitantes de asilo, que huyen de sus países.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg