Más Información
Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa
Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch
Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno
Generación Z convoca a nueva marcha hoy; llaman a protestar por detenciones en la movilización pasada
Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa
Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes
Marcha de Generación Z en CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los 18 imputados; Fiscalía solicita medidas cautelares diferenciadas
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) anunció este jueves un incremento por la inflación de los costos de algunos trámites migratorios para 2026, que ya habían sido incrementados en julio pasado.
La agencia explicó en un comunicado que los ajustes de tarifas reflejan la inflación acumulada desde julio de 2024 hasta julio de 2025, de acuerdo a lo especificado en la ley presupuestaria que sacó adelante el presidente estadounidense, Donald Trump, en el verano pasado.
Los aumentos van desde los 10 dólares hasta los cinco dólares, como el aplicado a la autorización de empleo que pasó de 550 dólares a 560 dólares.
Lee también Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno
El nuevo cobro para los solicitantes de asilo de 100 dólares, impuesto en la nueva ley presupuestaria, también tuvo un incremento de 10 dólares.
La aplicación al Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de 500 dólares a 510 dólares. La renovación del amparo de 275 a 280 dólares.
Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.
Lee también Regulador audiovisual de EU envía carta a la BBC tras montaje sobre Trump
USCIS es una agencia gubernamental que basa la mayoría de presupuesto en los pagos hechos por los mismos inmigrantes.
El aumento de los costos en los trámites migratorios han sido criticados por los defensores de los inmigrantes, que advierten que excluyen a las personas de bajos recursos así como a refugiados y solicitantes de asilo, que huyen de sus países.
Chile anuncia investigación y revisión de protocolos por tragedia en Torres del Paine donde murieron 2 mexicanos
sg
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]