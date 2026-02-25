Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán, como parte de su campaña de "máxima presión" antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra.

El presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan "ventas ilícitas de petróleo iraní", así como la producción de armas en el país.

Lee también Irán y EU tendrán otra ronda de negociación nuclear el jueves; presidente iraní destaca "perspectiva favorable"

El Departamento del Tesoro detalla una lista de buques que operan "como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros".

"Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas", acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

El gobierno Trump seguirá aplicando "la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo", detalló el comunicado.

En su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche, Trump acusó a Teherán de albergar "siniestras ambiciones nucleares".

Lee también Guardia Revolucionaria de Irán comienza maniobras militares en el Golfo; incluyen misiles, drones y vehículos blindados

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo.

Apenas este miércoles se dio a conocer que Irán y Estados Unidos mantendrán el jueves una tercera ronda de negociaciones nucleares en Ginebra, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó "una perspectiva favorable" sobre esas conversaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc