Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra "El Mencho"; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra "El Mencho"; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de "El Mencho"

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; "sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas"

Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra , como parte de su campaña de "máxima presión" antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra.

El presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan "ventas ilícitas de petróleo iraní", así como la producción de armas en el país.

El Departamento del Tesoro detalla una lista de buques que operan "como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros".

"Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas", acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

El gobierno Trump seguirá aplicando "la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo", detalló el comunicado.

En su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche, Trump acusó a Teherán de albergar "siniestras ambiciones nucleares".

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo.

Apenas este miércoles se dio a conocer que Irán y Estados Unidos mantendrán el jueves una tercera ronda de en Ginebra, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó "una perspectiva favorable" sobre esas conversaciones.

