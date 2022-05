“Está en el Saratoga, no está en el hospital ni en la morgue”

La Habana.— Los familiares de los desaparecidos en la capital de Cuba buscaban desesperadamente ayer a las víctimas de una explosión en el hotel Saratoga, uno de los más lujosos de La Habana, que dejó al menos 27 muertos.

El doctor Julio Guerra Izquierdo, jefe de servicios hospitalarios del Ministerio de Salud, elevó a 27 la cifra de decesos y 81 heridos. Entre los fallecidos había cuatro niños y una mujer embarazada. El gobernador Reinaldo García Zapata dijo que 19 familias reportaron la desaparición de sus seres queridos y que los esfuerzos de rescate continuarían. La mayoría son trabajadores del hotel.

El presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, que volvió este sábado a visitar el lugar de los hechos, indicó en declaraciones a los medios que hay “indicios de que pudiera” haber más personas en el interior. El escombreo es complejo y “avanzar cuesta mucho trabajo”, explicó el mandatario. García Zapata indicó a este respecto en rueda de prensa que el suelo de la planta baja y el primer piso colapsaron sobre el sótano. El gobernador de La Habana subrayó que este accidente “no tiene que ver en absoluto con la seguridad que ha demostrado” Cuba para los turistas internacionales.

Las personas revisaban la morgue, los hospitales y, si no tenían éxito, regresaban al recinto, parcialmente derrumbado, donde los rescatistas usaron perros para buscar sobrevivientes.

Yaumara Cobas se encontraba impaciente fuera del perímetro esperando noticias de su hija, Shaidis Cobas, una camarera de 27 años. “Mi hija está en el Saratoga, está desde las 8 de la mañana [del viernes] y a estas alturas no sé nada de ella, no está en la morgue, no está en el hospital”, dijo Cobas a gritos.

“No quiero moverme de aquí”, comentó a la AP Cristina Avellar, quien aguardaba alguna información de Odalys Barrera, una cajera de 57 años del Saratoga y madre de dos hijas, la mayor de las cuales acaba de dar a luz.

Avellar, madrina de las hijas de Barrera, permanecía frente al hotel desde que se enteró del accidente. Entre lágrimas hablaba Beatriz Céspedes Cobas, de 26 años, hermana de Shaidis Cobas, de 27. “Le tocaba trabajar (...) Ella es camarera. Yo laboro a dos cuadras. Sentí el estruendo y al comienzo ni asocié”, narró.

La estructura no tenía invitados en ese momento porque estaba en proceso de renovación antes de una reapertura prevista para el martes. El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo a través de Twitter que una turista española, de 29 años, estaba entre los muertos. Otra turista cubano-estadounidense también resultó herida, según el Ministerio del Turismo.

Según AP, dado que la edificación hace esquina y por lo populoso del área, probablemente la zonas aledañas del hotel habrían estado llenas de gente cuando ocurrió la explosión.

Representantes del grupo turístico Gaviota, propietario del hotel, dijeron que 51 trabajadores se encontraban dentro del lugar en ese momento y otros dos haciendo labores de restauración. De ellos, 11 fallecieron, 13 siguen desaparecidos y seis fueron hospitalizados. El resto logró abandonar la instalación y sufrieron lesiones leves. Una grúa gigante levantó un camión cisterna de gas calcinado de los escombros del hotel. La directora de la empresa de gas, Lázara Soria, indicó que el camión abastecía al hotel y dijo que tenía unos 12 mil litros del fluido. Un bombero explicó que la búsqueda se centraba ahora en la planta baja, el sótano y el subsótano de la instalación.

Al menos un sobreviviente fue encontrado. Una escuela de 300 estudiantes al lado del hotel fue evacuada. El gobernador García dijo que cinco estudiantes sufrieron heridas leves. Agregó que además del Saratoga, hubo otras tres edificaciones de viviendas colindantes dañadas gravemente. Unas 37 familias debieron abandonar sus hogares, dijo, al tiempo que se trabaja en la recuperación de un teatro colindante y una iglesia con daños menores.