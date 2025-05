Entre lágrimas y agradecimientos, dan último adiós a "Pepe" Mujica en Uruguay; es velado en el Palacio Legislativo

Montevideo. Lágrimas, gritos de aliento y agradecimiento. Los uruguayos comenzaron a despedir este miércoles a José "Pepe" Mujica, el exguerrillero que llegó a presidente de su país y se convirtió en referente de la izquierda latinoamericana, fallecido a los 89 años.

Cultor de un estilo de vida austero, acorde a su discurso anticonsumista, Mujica cumplió con su voluntad al morir el martes en su modesta casa de la periferia de Montevideo, acompañado por su esposa y exvicepresidenta uruguaya, Lucía Topolansky. Le habían diagnosticado cáncer de esófago un año atrás.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi, su delfín y quien anunció su fallecimiento el martes, encabezó junto a Topolansky el cortejo fúnebre que partió de la sede de la Presidencia y unas tres horas después llegó al Palacio Legislativo, donde se realiza el velorio. Se prevé que el féretro permanecerá en el recinto 24 horas.

Sobre las 14:00 horas locales, el expresidente Luis Lacalle Pou se hizo presente en el Palacio Legislativo para despedir a Mujica.

"Quise venir a saludar a su compañera (Lucía Topolansky), a su partido y militantes (...) Es algo removedor para el país, por eso estoy acá", explicó.

"Me quedo con las cosas buenas, las cosas positivas, ni siquiera como un ejercicio intelectual. Es lo que me surge. Conversaciones que quedaron en lo privado y después acciones políticas que como presidente sentí que eran buenas, no para quienes gobernamos, sino para el país", añadió, en declaraciones que cita el diario El Pais.

Los dolientes observan el ataúd del expresidente uruguayo José Mujica durante su procesión fúnebre desde el palacio presidencial hasta la Asamblea Nacional en Montevideo, Uruguay, el miércoles 14 de mayo de 2025. Foto: AP

"¡Gracias, Pepe!"; así despiden los uruguayos al expresidente José Mujica

Apostados a ambos lados de la avenida 18 de julio, la principal de Montevideo, los uruguayos se agolparon para despedir a su líder al paso del ataúd colocado sobre una cureña fúnebre tirada por caballos, antes de su llegada al recinto legislativo. "¡Gracias, Pepe!", gritaban algunos de los presentes. Otros lloraban.

Mujica representa "la lucha, la resiliencia, el salir adelante para ayudar a los más necesitados", dijo entre lágrimas a la AFP Solana Lozano, una médica de 46 años que se acercó junto a su madre y su hija al paso del cortejo.

Banderas uruguayas y de la izquierda local ondeaban en las calles de Montevideo. Los militantes recordaban el legado de "Pepe", su lugar de referente para la izquierda y su lucha por los más necesitados.

"Fue un hombre que dedicó su vida a la causa de los pobres, como decía (Eduardo) Galeano (escritor uruguayo fallecido en 2015, ndlr) puso el norte aquí en el sur. Nos mostró al mundo y este pequeñito país fue una vez más visto y reconocido", reflexionó Mauro de los Reyes, de 50 años.

La esposa de Mujica, de 80 años, demostró la misma fortaleza con la que lo acompañó en los últimos días. Fue ella quien anunció que transitaba la fase final del cáncer.

Al son de "A don José", un clásico de la música folclórica uruguaya identificada con la izquierda, el paso de la cureña fúnebre despertó una catarata de aplausos y gritos.

Fotografía del féretro de José Mujica, este miércoles en el Palacio Legislativo de Montevideo (Uruguay). El féretro de José Mujica arribó sobre las 13:15 hora local (16:15 GMT) al Palacio Legislativo de Montevideo, donde será velado en el Salón de los Pasos Perdidos por al menos 24 horas. Foto: EFE

En las redes sociales, se extendieron los homenajes y la frase "Gracias Pepe" era tendencia.

Líderes latinoamericanos dicen adiós a "Pepe" Mujica

Fuera de Uruguay, la partida del "presidente más pobre del mundo", como solían definirlo en titulares internacionales, desató una ola de mensajes de líderes latinoamericanos y referentes de la izquierda internacional.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su gran amigo y aliado regional, resaltó "su grandeza humana".

"La sabiduría de sus palabras formó un verdadero canto de unidad y fraternidad para América Latina", escribió el mandatario brasileño desde Beijing, donde culmina una visita de Estado.

Lula anunció que viajará a la capital uruguaya para despedirlo. También lo hará el presidente chileno, Gabriel Boric.

Del otro lado del océano, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó que el uruguayo creyó en "un mundo mejor".

En su mandato (2010-2015), el exguerrillero se caracterizó por romper los esquemas de sus predecesores.

El cortejo fúnebre del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica se dirige al centro de Montevideo el 14 de mayo de 2025, un día después de su muerte. Mujica, exguerrillero y héroe de la izquierda latinoamericana, falleció el 13 de mayo de 2025 a los 89 años. El humilde líder, que pasó doce años en prisión por su actividad revolucionaria, perdió la batalla contra el cáncer tras anunciar en enero que la enfermedad se había propagado y que suspendería el tratamiento. Foto: AFP

Acciones que marcaron el gobierno de José Mujica en Uruguay

A su discurso llano, estilo campechano y alejado del protocolo, el izquierdista sumó durante sus años de presidente reformas y decisiones que marcaron al país de 3.4 millones de habitantes.

La más novedosa fue el impulso que dio a la legalización de la marihuana con un inédito plan que puso al Estado a manejar desde la producción hasta la comercialización el cannabis.

También tomó otras decisiones polémicas, como recibir presos de Guantánamo, a pedido de Estados Unidos, y a refugiados sirios.

Ese espíritu contra lo establecido lo llevó en su juventud a ser uno de los líderes de la guerrilla urbana Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y soportar a manos de la dictadura 13 años de prisión en condiciones infrahumanas.

Mujica militó hasta sus últimos días en pro de la izquierda, sin descuidar jamás la defensa a ultranza de la unidad latinoamericana.

El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi (4.º por la izq.), el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez (2.º por la izq.) y su esposa, Laura Alonso Pérez (centro), rinden homenaje al cortejo fúnebre del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica en el Palacio Legislativo de Montevideo, el 14 de mayo de 2025, un día después de su fallecimiento. Mujica, exguerrillero y héroe de la izquierda latinoamericana, falleció el 13 de mayo de 2025 a los 89 años. El humilde líder, que pasó doce años en prisión por su actividad revolucionaria, perdió la batalla contra el cáncer tras anunciar en enero que la enfermedad se había propagado y que suspendería el tratamiento. Foto: AFP

