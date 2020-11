Enfrentamiento entre agentes y jóvenes en Chile deja dos heridos de bala

El último incidente en que se vieron involucrados los Carabineros de Chile tuvo este jueves una consecuencia inmediata.

El director de este cuerpo policial, Mario Rozas, presentó su renuncia después de que dos de sus agentes dispararon contra dos menores en la región de Talcahuano. Un suceso que despertó la ira de muchos en un país en el que se cuestionaron fuertemente las tácticas usadas por las fuerzas de seguridad para hacer frente a las protestas de hace unos meses.

Los menores heridos tienen 14 y 17 años y fueron llevados a un centro de salud, donde se están recuperando.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo en una declaración desde La Moneda que aceptó la renuncia de Rozas.

"En la mañana de hoy, el general director de Carabineros, Mario Rozas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rozas y, en consecuencia, he aceptado su renuncia", manifestó Piñera.

Rozas será reemplazado por el segundo en jefe de la misma fuerza, el general Ricardo Yáñez.

Qué pasó

Dos agentes de Carabineros dispararon e hirieron a dos menores, de 16 y 14 años, en un hogar para niños y adolescentes gestionado por el Servicio Nacional de Menores (Sename) en la sureña ciudad de Talcahuano.

Estando en el lugar, se desataron enfrentamientos entre los carabineros y los jóvenes de la residencia. Uno de los uniformados, después de ser "atacado con palos y piedras por jóvenes del centro" según señaló, sacó su arma de dotación y efectuó varios disparos.

Dos de los disparos impactaron en dos jóvenes.

Grabaciones del incidente muestran a los adolescentes retorciéndose de dolor en el suelo después de haber sido heridos en las piernas.

Los menores fueron trasladados por personal de emergencias hasta el Hospital Las Higueras. Los últimos reportes anotan que las heridas no representan un peligro para sus vidas.

Piñera tuvo también palabras para los heridos: "Quiero terminar expresando mi solidaridad, mis condolencias por los niños que fueron lesionados, con sus familias y también con los carabineros que fueron lesionados y con sus familias".

Además de los heridos, los refuerzos que llegaron después al lugar arrestaron a dos jóvenes, a quienes acusaron de haber atacado a la policía.

Condena

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, criticó a la policía por usar armas de fuego "de una manera absolutamente injustificada y excesiva".

"Es una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes, debiendo proteger a niños y niñas, los atacan de manera indebida e injustificada", dijo la representante de la Defensoría de la Niñez.

El tiroteo fue condenado también por la rama chilena de Unicef.

"Ninguna situación justifica el uso de armas de fuego por Carabineros para contener incidentes que implican a menores, especialmente si están bajo la protección del Estado", apuntó la agencia de Naciones Unidas para la infancia.

Quién es el general Rozas

La oposición llevaba meses pidiendo la dimisión de Rozas, después de las críticas de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras organizaciones por la represión policial durante las protestas sociales que estallaron en octubre de 2019 y se prolongaron por meses.

Rozas había llegado a la dirección de Carabineros después de la salida del general Hermes Soto, quien estaba siendo investigado por un presunto montaje en la muerte del líder mapuche Camilo Carillanca.

Uno de los puntos más polémicos de la gestión de Rozas fue el manejo del estallido social que sacudió a Chile a finales de 2019.

Especialmente los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes quedaron ciegos luego de recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro por parte de agentes de Carabineros.

Además, esas movilizaciones dejaron más de 30 muertos y miles de heridos.

Y otro caso que puso a Rozas en el centro del debate ocurrió este año cuando, durante la conmemoración del primer aniversario de las movilizaciones sociales, un manifestante fue lanzado al cauce de un río por varios agentes, causándole serias heridas.

El ya exdirector general de Carabineros se despidió de los funcionarios de la institución policial con "gratitud" y solicitó que "apoyen al nuevo general director" como lo hicieron con él.

"Quizás este sea el último mensaje en este medio. Como han de saber, el Presidente de la República ha aceptado mi renuncia al cargo. Lo hice después de un momento de mucha reflexión pensando en ustedes, mi amada institución, y en los integrantes y familias que la componen", expresó.

