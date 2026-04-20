La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán presenta un alto al fuego sin embargo, las tensiones político-militares han aumentado tras el nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz por parte de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que la guerra con Irán "no ha terminado aún" y que en cualquier momento podrían producirse "nuevos acontecimientos", a las puertas del final de la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos y la República Islámica

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:02 AM Irán reabre los aeropuertos de Teherán, anuncian las autoridades Irán reabrió sus principales aeropuertos de la capital Teherán, Imán Jomeini y Mehrabad, este lunes, informó la autoridad de aviación del país, tras varias semanas de cierre debido a la guerra con Israel y Estados Unidos.





Mundo 08:02 AM Hezbolá quiere que la tregua continúe y que Israel se retire del sur de Líbano, dice diputado El diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah declaró a AFP que el movimiento chiita quiere que la tregua continúe y que Israel se retire del sur de Líbano, al afirmar que nadie podrá desarmar a esta organización aliada de Irán.





Mundo 08:01 AM Guerra en Medio Oriente amenaza las cadenas de suministro globales, alerta la FA El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, advirtió este lunes de que el conflicto en Medio Oriente añade más presión sobre los "frágiles sistemas agroalimentarios y a las cadenas de suministro globales".





Mundo 08:00 AM Gobierno paquistaní se reúne con el embajador de Irán ante la cita en Islamaba El Gobierno de Paquistán mantuvo este lunes una reunión con el embajador de Irán en Islamabad para abordar la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos, a pesar de que Teherán sigue sin confirmar si enviará una delegación a la cita en la capital paquistaní.





Mundo 08:00 AM El presidente libanés dice que las negociaciones con Israel serán sin intermediarios El presidente del Líbano, Joseph Aoun, anunció este lunes que su país asumirá de forma directa las negociaciones bilaterales con Israel a través de una delegación encabezada por el veterano diplomático libanés Simon Karam, y rechazó la participación de otros actores como intermediarios o en representación del Líbano.





Mundo 07:59 AM Xi aboga por un alto el fuego inmediato y garantizar la navegación en Ormuz El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego "inmediato e integral" y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.



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