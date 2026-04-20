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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán presenta un sin embargo, las tensiones político-militares han aumentado tras el nuevo bloqueo en el por parte de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, , afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Israel, , reiteró este domingo que la guerra con Irán "no ha terminado aún" y que en cualquier momento podrían producirse "nuevos acontecimientos", a las puertas del final de la tregua de dos semanas pactada entre y la República Islámica

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en .

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