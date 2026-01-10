Más Información

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Buscarán posponer la elección judicial

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán: Marco Rubio; protestas continúan en la República Islámica

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota

Miles de agricultores irlandeses protestaron contra el acuerdo comercial entre la (UE) y el Mercosur, al día siguiente de que los Estados de la UE lo aprobaran pese a la oposición de varios países, entre ellos Irlanda.

Los tractores acudieron en masa a las carreteras de Athlone, en el centro de Irlanda, exhibiendo pancartas con lemas como "Stop UE-Mercosur" y la bandera de la Unión Europea con la palabra "Vendidos".

El viernes también hubo manifestaciones en Polonia y bloqueos de carreteras en Francia y Bélgica mientras la UE aprobaba el acuerdo comercial, pendiente ahora de la ratificación del Parlamento europeo.

Los agricultores temen que el pacto los perjudique y provoque la entrada de productos más baratos procedentes de los países sudamericanos.

Con el acuerdo se crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Ven "muy decepcionante" el acuerdo con Mercosur

El acuerdo, negociado durante más de 25 años, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, impulsando los intercambios entre la UE y Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Los agricultores irlandeses temen en concreto que el pacto propicie la entrada de 99 mil toneladas de carne de vacuno más barata, procedente de Sudamérica.

En este sentido, la Asociación de Agricultores Irlandeses (IFA), el principal grupo de presión del sector agrario en Irlanda, calificó el acuerdo de "muy decepcionante".

"Esperamos que los eurodiputados irlandeses respalden a la comunidad agrícola y rechacen el acuerdo con el Mercosur", declaró en un comunicado el presidente de la IFA, Francie Gorman.

La firma del acuerdo tendrá lugar el sábado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay, confirmó su canciller Rubén Ramírez.

