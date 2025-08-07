Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Un funcionario de negó que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las de Sudán, que comunicaron un balance de por lo menos 40 muertos.

"Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo ", declaró a AFP un funcionario emiratí cuyo país está acusado de apoyar a los contra el ejército sudanés.

El miércoles, la televisión estatal sudanesa reportó que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos a bordo al aterrizar en un controlado por paramilitares en Darfur, causando la muerte de al menos 40 personas.

El aparato "fue y completamente destruido" durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur (oeste de Sudán), declaró a AFP la fuente militar, bajo condición de anonimato.

Este aeropuerto ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés.

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército sudanés, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados y ha provocado "la peor crisis humanitaria del mundo", según la ONU.

La guerra también ha provocado acusaciones generalizadas de participación extranjera, principalmente el apoyo de a las FAR. Emiratos siempre ha negado cualquier implicación, pese a los múltiples reportes de expertos de la y de organizaciones internacionales.

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas -una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur- informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.

Estos mercenarios colombianos, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno en su país, han participado en los últimos años en varios conflictos y fueron reclutados por Emiratos para operaciones en y en el .

