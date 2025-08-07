Un funcionario de Emiratos Árabes Unidos negó que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las fuerzas armadas de Sudán, que comunicaron un balance de por lo menos 40 muertos.

"Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán", declaró a AFP un funcionario emiratí cuyo país está acusado de apoyar a los paramilitares en guerra contra el ejército sudanés.

El miércoles, la televisión estatal sudanesa reportó que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos a bordo al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en Darfur, causando la muerte de al menos 40 personas.

Lee también Ejército de Sudán destruye avión de Emiratos Árabes Unidos, reportan; aeronave transportaba a "mercenarios colombianos"

El aparato "fue bombardeado y completamente destruido" durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur (oeste de Sudán), declaró a AFP la fuente militar, bajo condición de anonimato.

Este aeropuerto ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés.

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército sudanés, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados y ha provocado "la peor crisis humanitaria del mundo", según la ONU.

Lee también Mueren funcionarios de gobierno de Ghana en caída de helicóptero; ministros de defensa y de medio ambiente entre las víctimas

La guerra también ha provocado acusaciones generalizadas de participación extranjera, principalmente el apoyo de Abu Dabi a las FAR. Emiratos siempre ha negado cualquier implicación, pese a los múltiples reportes de expertos de la ONU y de organizaciones internacionales.

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Lee también Emiratos Árabes va por acuerdo de libre comercio con México

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas -una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur- informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.

Estos mercenarios colombianos, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno en su país, han participado en los últimos años en varios conflictos y fueron reclutados por Emiratos para operaciones en Yemen y en el Golfo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc