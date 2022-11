Elon Musk despide a empleado que lo corrigió públicamente en Twitter

Desde la llegada de Elon Musk a Twitter se han hecho varios cambios, sobre todo en cuanto al personal que trabaja en la compañía. Incluso, el magnate ha indicado que ha tenido que tomar medidas estrictas para limitar los gastos de la empresa.

El pasado 4 de noviembre, se confirmó el despido masivo de trabajadores de la plataforma y que aproximadamente el 50 por ciento de los 7 mil 500 empleados de Twitter han sido retirados del equipo.

Ahora, Musk despidió a un trabajador que era experto en Android por medio de Twitter, debido a que el empleado corrigió al multimillonario por una información que compartió en su perfil privado.

Inicialmente, Musk subió una publicación a la red social donde se disculpaba por la lentitud en Twitter, indicaba que se realizaban más de mil llamadas de procedimiento remoto "mal agrupadas". Esto genera que Twitter se comunique varias veces con servidores, lo que retrasa las respuestas de la plataforma.

Lee también: Twitter podría dejar de señalar de qué teléfono provienen los tuits

El empleado Eric Frohnhoefer le dio respuesta al tweet y afirmó que lo que decía Musk estaba errado y que había pasado seis años trabajando en la versión de Twitter para Android, la versión que Elon estaba criticando.

Por otro lado, el trabajador aclaró que Twitter no hace llamadas a procedimientos remotos, luego Musk respondió: "El hecho de que no te des cuenta de que hay hasta mil 200 'microservicios' que se llaman cuando alguien usa la aplicación de Twitter no es bueno".

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

— Eric Frohnhoefer @ (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022