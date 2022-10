​​​​​​​Elon Musk cambia su perfil de Twitter a dos días de que venza plazo para adquirir la red social

Nueva York.- Elon Musk debe completar la adquisición de Twitter a más tardar el próximo viernes si quiere evitar ir a un juicio contra la red social en el que, a priori, lleva las de perder. Este miércoles, el perfil del multimillonario en esta plataforma aparece como Chief Twit.

Adicionalmente, compartió un video con la leyenda: "Ingresar a la sede de Twitter: ¡déjalo entrar!" en el que se le observa ingresar a unas oficinas de la plataforma cargando un lavamanos, dando a entender que la compra de la red social ha llegado a buen puerto.

El también dueño de Tesla escribió "Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!", un mensaje que incluía la palabra "lavamanos" en inglés (sink), a la que hacía referencia en clave de humor durante su entrada en el edificio.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022