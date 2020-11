Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, cruzaron acusaciones en Twitter a tres días de las elecciones en el país.

Quien rompió lanzas en esta ocasión fue el demócrata, quien aseguró en su cuenta que bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se ha vuelto más pobre, más débil y enfermo.

Además, destacó que se ha incrementado la violencia en el país, así como la división.

“La dura verdad es que bajo el presidente Trump, nos hemos vuelto más débiles, más enfermos, más pobres, más divididos y más violentos”, escribió.

The hard truth is that under President Trump, we’ve become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020