El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami, después de salir ayer del hospital donde estaba ingresado tras dar positivo en los tests de Covid-19.

"Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario, sobre quien su médico personal, Sean Conley, dijo el lunes que aún no estaba fuera de peligro.

"¡SINTIÉNDOME FENOMENAL!", aseguró Trump en un segundo mensaje en la misma red social.

Horas antes de escribir estos tuits, el presidente había escrito otro en el que comparaba la Covid-19 con la gripe, restándole importancia.

"¡La temporada de la gripe se acerca! Mucha gente todos los años, algunas veces más de 100 mil, y pese a la Vacuna, muere de la Gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro País? No, hemos aprendido a vivir con ella, justo como estamos aprendiendo a vivir con la Covid, en la mayoría de poblaciones mucho menos que letal", indicó.

Posteriormente, Twitter ocultó este tuit con una advertencia de que viola las reglas de esa red social "sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con Covid-19", sin embargo, mantuvo accesible el mensaje de Trump por su "interés para el público".

Trump participó en el primer cara a cara frente a Biden el martes pasado en Cleveland (Ohio), días antes de que la madrugada de viernes revelara que había dado positivo en las pruebas de la Covid-19, después de que se supiera a través de medios de comunicación que una de sus asesoras, Hope Hicks, había contraído la enfermedad.

Durante el primer debate, varios de los invitados por el presidente asistieron sin mascarilla, en contraste con los de Biden, que sí que la lucieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trasladó a la Casa Blanca el lunes tras permanecer tres días internado por Covid-19 en un hospital en las afueras de Washington, mientras en Nueva York vuelven a aplicarse restricciones, al igual que en Europa.

Antes de regresar a la casa de gobierno, Trump dijo en un tuit que espera volver "pronto" a la campaña a menos de un mes de las elecciones, y aseguró que se siente "mejor que hace 20 años". "No le tengan miedo a la Covid. No dejen que domine su vida", desafió, desatando críticas.

El presidente había sido trasladado el viernes al hospital Walter Reed, cerca de Washington, y el domingo salió a saludar a sus partidarios reunidos frente al edificio, desde un vehículo y usando mascarilla.

Varios allegados a Trump, incluyendo su esposa Melania, contrajeron el coronavirus y el último caso conocido este lunes es el de la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.



I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020