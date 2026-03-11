Más Información

México llega a su duelo ante Italia con la presión a tope y la obligación de ganar para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. El equipo dirigido por Benjamín Gil arriba con récord de 2-1, tras caer 5‑3 frente a Estados Unidos en un juego que dejó sensaciones mixtas: derrota dolorosa pero con señales de competitividad ante uno de los favoritos del torneo.

Italia, por su parte, se ha convertido en la gran sorpresa del Grupo B gracias a un inicio perfecto y una ofensiva que ha respondido en los momentos clave. Con marca de 2‑0 antes de enfrentar a Estados Unidos, los europeos se colocaron en posición de buscar su clasificación directa.

El Daikin Park de Houston será el escenario de un partido determinante que bien podría definir el destino de ambos países en el torneo. México tendrá disponible a la mayoría de sus brazos fuertes, incluidos Javier Assad, Andrés Muñoz y Taijuan Walker.

LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO

OCHO ENTRADAS COMPLETAS

México 1 - Italia 9

HOME RUN DE ITALIA

HR de Pascuantino.

SIETE COMPLETAS

México 1- Italia 7

SEIS COMPLETAS

México 0- Italia 6

HOME RUN DE ITALIA

HR de Pascuantino.

México 0- Italia 6

CINCO COMPLETAS EN HOUSTON

México 0- Italia 5

ITALIA ANOTA MÁS CARRERAS

México 0- Italia 5

Entraron dos carreras más para Italia

CUATRO COMPLETAS

México 0- Italia 2

HOME RUN DE ITALIA

Italia aumenta la ventaja tras un HR de Jon Berti.

México 0- Italia 2

SE VAN TRES COMPLETAS

México 0- Italia 1

DOS ENTRADAS Y MEDIA

México hace una gran jugada defensiva para lograr el doble play.

México 0- Italia 1

MÉXICO CERRÓ LA SEGUNDA ENTRADA

Dos completas y México sigue abajo.

México 0- Italia 1

HOME RUN DE ITALIA

Italia toma la ventaja tras un HR de Pascuantino.

México 0- Italia 1

TERMINA LA PRIMERA ENTRADA

Jonathan Aranda con tablazo al central llegó a la segunda base.

México 0 - Italia 0

GRAN COMIENZO

Javier Assad saca la primera entrada con tres ponches.

Universal Deportes 05:14 PM

Play Ball en Houston

La novena mexicana vuelve al Clásico Mundial de Béisbol contra Italia.

Universal Deportes 05:09 PM

