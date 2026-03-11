Más Información
México llega a su duelo ante Italia con la presión a tope y la obligación de ganar para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. El equipo dirigido por Benjamín Gil arriba con récord de 2-1, tras caer 5‑3 frente a Estados Unidos en un juego que dejó sensaciones mixtas: derrota dolorosa pero con señales de competitividad ante uno de los favoritos del torneo.
Italia, por su parte, se ha convertido en la gran sorpresa del Grupo B gracias a un inicio perfecto y una ofensiva que ha respondido en los momentos clave. Con marca de 2‑0 antes de enfrentar a Estados Unidos, los europeos se colocaron en posición de buscar su clasificación directa.
El Daikin Park de Houston será el escenario de un partido determinante que bien podría definir el destino de ambos países en el torneo. México tendrá disponible a la mayoría de sus brazos fuertes, incluidos Javier Assad, Andrés Muñoz y Taijuan Walker.
LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO
OCHO ENTRADAS COMPLETAS
México 1 - Italia 9
HOME RUN DE ITALIA
HR de Pascuantino.
SIETE COMPLETAS
México 1- Italia 7
SEIS COMPLETAS
México 0- Italia 6
HOME RUN DE ITALIA
HR de Pascuantino.
México 0- Italia 6
CINCO COMPLETAS EN HOUSTON
México 0- Italia 5
ITALIA ANOTA MÁS CARRERAS
México 0- Italia 5
Entraron dos carreras más para Italia
CUATRO COMPLETAS
México 0- Italia 2
HOME RUN DE ITALIA
Italia aumenta la ventaja tras un HR de Jon Berti.
México 0- Italia 2
SE VAN TRES COMPLETAS
México 0- Italia 1
DOS ENTRADAS Y MEDIA
México hace una gran jugada defensiva para lograr el doble play.
México 0- Italia 1
MÉXICO CERRÓ LA SEGUNDA ENTRADA
Dos completas y México sigue abajo.
México 0- Italia 1
HOME RUN DE ITALIA
Italia toma la ventaja tras un HR de Pascuantino.
México 0- Italia 1
TERMINA LA PRIMERA ENTRADA
Jonathan Aranda con tablazo al central llegó a la segunda base.
México 0 - Italia 0
GRAN COMIENZO
Javier Assad saca la primera entrada con tres ponches.
Universal Deportes 05:14 PM
Play Ball en Houston
La novena mexicana vuelve al Clásico Mundial de Béisbol contra Italia.
Universal Deportes 05:09 PM
