Barack Obama, expresidente demócrata de Estados Unidos, tiene previsto anunciar el martes su apoyo para las elecciones presidenciales de noviembre a Joe Biden, quien fue su mano derecha durante su estadía en la Casa Blanca, aseguró a la AFP una fuente de su entorno.

Obama hará el anuncio a través de un video, precisó la fuente.

El apoyo del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, aún muy popular entre los demócratas, es un impulso para el candidato de 77 años, que buscará disputarle a Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders.

El posicionamiento de Obama llega después de que Sanders diera el lunes su apoyo a Biden.



I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020