"El Grinch no es un copiloto". Detienen y multan a conductor por llevar muñeco inflable como "pasajero" en Arizona

Muñecos como un Grinch no cuentan como pasajero para aprovechar el canal para vehículos compartidos en las autopistas en Arizona.

Un oficial de este estado de Estados Unidos observó algo extraño la semana pasada en un vehículo que entró en el canal rápido para autos con dos o más pasajeros, según un tuit divulgado el martes por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

El agente ordenó detener el auto y al revisarlo comprobó que ese aparente pasajero era en realidad un Grinch inflable y no había otras personas.

El Grinch, que en el cuento del escritor Dr. Seuss tiene por misión robar la Navidad de la Villa Quién, no cuenta como un pasajero legítimo bajo la ley de Arizona, explicó el departamento.

“Aunque apreciamos el entusiasmo de las fiestas, esto es ilegal y el conductor recibió una citación por violar las condiciones del canal de vehículos compartidos”.

Last week, an #AZTrooper spotted a driver in the high-occupancy vehicle (HOV) lane with a Seusspicious-looking "passenger" on I-10 at Avondale Blvd at 8AM.

The trooper stopped the driver & determined the grumpy green guy was, in fact, an inflatable Grinch. (No other passengers.) pic.twitter.com/YcOfZHJVoX

— Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) December 13, 2022