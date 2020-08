Dos tormentas tropicales podrían golpear el Golfo de México al mismo tiempo

Dos tormentas tropicales podrían convertirse en amenazas casi simultáneas para la costa de Estados Unidos en el Golfo de México en los primeros días de la semana próxima. Incluso podrían quedar trabadas en una rara danza una alrededor de la otra. O podrían disiparse mientras empapan el Caribe y México este fin de semana.

La tormenta tropical "Laura" y una depresión que probablemente se convertirá en la tormenta tropical "Marco" tienen condiciones atmosféricas tan malas y tan buenas frente a ellas que su futuro no estaba claro el viernes. Los modelos de pronósticos por computadora variaban tanto que, en algunos, Laura se convertirá en un poderoso huracán al acercarse a Estados Unidos, mientras que otros prevén que se disipe.

Si ambas tormentas sobreviven el fin de semana, se pronostica que "Laura" se dirija hacia las costas de Luisiana, Mississippi, Alabama y el extremo occidental de Florida, mientras que la otra se encaminaría a Texas. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) el viernes por la tarde colocó a ambas más hacia el oeste y redujo la velocidad de la trayectoria de Laura.

“Mucha gente va a ser impactada por la lluvia y las marejadas en el Golfo de México", dijo Joel Cline, coordinador del Programa Tropical del Servicio Nacional de Meteorología. “Como simplemente no se sabe, realmente hay que tomar precauciones".

Nunca ha habido dos huracanes simultáneamente en el Golfo de México, de acuerdo con los datos disponibles desde al menos 1900, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. La última vez que hubo dos tormentas tropicales juntas en el golfo fue en 1959, afirmó.

El NHC emitió el viernes avisos de tormenta tropical para las Islas de Sotavento y Puerto Rico. Se pronostica que Laura azote este territorio estadounidense el sábado por la mañana, siga rumbo a la República Dominicana y Haití más tarde en el día, y llegue a Cuba el domingo.

El viernes por la noche, Laura se movía entre las Islas de Sotavento, a unos 415 kilómetros al este-sureste de San Juan, Puerto Rico, con vientos sostenidos máximos de 75 km/h. Avanzaba rumbo al oeste a 28 km/h.

El NHC también emitió avisos preventivos para parte de la península de Yucatán, México, porque se pronostica que el otro sistema, la depresión tropical 14, se fortalecerá a tormenta tropical el sábado.



Residents all along the Gulf Coast need to monitor @NHC_Atlantic this weekend with 2 storms forecast to possibly impact the region next week. pic.twitter.com/DJHVDPLNDY

— National Weather Service (@NWS) August 20, 2020