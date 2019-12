Donald Trump advierte a Kim Jong Un: tiene “todo para perder” si se pone hostil

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo, tras el anuncio de Pyongyang sobre una "prueba muy importante" en una base de lanzamiento, que el líder norcoreano Kim Jong Un tiene "todo" para perder al mostrarse "hostil".

"Kim Jong Un es demasiado inteligente y tiene demasiado para perder, todo de hecho, si actúa de manera hostil", dijo Trump en Twitter en respuesta a la prueba indeterminada en la base de lanzamiento de satélites de Sohae.



Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE

