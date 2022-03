Los tacos mexicanos son un elixir para los extranjeros, no sólo en Estados Unidos, por ejemplo, en los países escandinavos, en Dinamarca y Suecia, son un éxito. También son de los favoritos en Finlandia y Noruega.

Animal Gourmet reportó que Rosio Sanchez, “chef pastelera en NOMA (uno de los restaurantes más galardonados del mundo), abandonó esta cocina para abrir en Copenhague un pequeño lugar en el que ha enamorado a los locales con sus tacos de huevo ranchero, de mole y carnitas”.

La Hija de Sánchez es el nombre de este lugar, que también vende tacos de barbacoa y queso fresco, quesadillas, flautas, paletas heladas y bebidas mexicanas: tepache y micheladas. De acuerdo con el medio, la chef ha importado maíz criollo desde Oaxaca para tener las tortillas frescas.

En Helsinki, Finlandia, también hay espacios dedicados a los tacos mexicanos, como la Taquería el Rey y Pueblo. La primera tiene de barbacoa, carnitas, pescado capeado y flor de calabaza, así como enchiladas, enmoladas y tlacoyos. En la segunda se ofrecen tacos de guisado: de tinga, alambre, verduras y camarones, quesadillas y tacos de carnitas.

Animal Gourmet destaca que otro local en Helsinki es la Taquería Ahorita, que ofrece "tacos de lechón, pollo, pescado y queso con distintas salsas que acompañan con guacamole y limonada".

En Suecia, dice el medio, Ricardo Medrano abrió La Neta. Animal Gourmet menciona que hay "tacos de pastor, chilorio, suadero y bistec servidos en tortilla de maíz y alambre, gringa y campechanos en tortillas de harina. Además hay frijoles, totopos y choriqueso. Por supuesto no podía faltar el flan de vainilla y las cervezas tal como las auténticas taquerías mexicanas”.

En Noruega, en 2014, los tacos mexicanos quedaron en cuarto lugar en una votación de una estación de radio.



Animal Gourmet recordó que Nud Dudhia “el creador de Breddos Tacos en Londres (...)sabe la importancia de la figura del maíz en los tacos para hacer las tortillas y lo pone en práctica no solo en Londres, también en su etapa escandinava”.

Hace un año, en abril, los tacos mexicanos fueron un éxito en Berlín, Alemania. Taquería el Oso fue testigo de una larga fila de alemanes que buscaban probar unos tacos al pastor.

En ese momento el video que mostraba la situación fue compartido por el periodista mexicano Yaotzin Bello, quien es residente de Alemania.

EL UNIVERSAL registró hace un año en una nota de Samara Monroy que "si bien aún Taquería el Oso Berlín no cuenta con un establecimiento fijo, el equipo realiza ventas en diversos restaurantes y bares alredor de la capital alemana para ofrecer sus tacos al pastor".

En Barcelona también está presente la comida mexicana: están los restaurantes La Catrina, Chilango´s, Oaxaca, Panchito y Taco Alto.

Los mexicanos también saben de la popularidad de sus tacos en el extranjero. Sandra Hernández es regente de la taquería El Morocho, quien afirma:

"Han venido franceses, españoles, coreanos, japoneses, chinos, australianos, rusos", y todos "se van más contentos" tras conocer un taco original.

"A lo mejor tienen la idea pero no saben lo que es un taco. Aquí ha venido mucho extranjero y dicen 'yo el taco no me lo comía así'. No tiene nada que ver. Tienen la tradición de un taco que no es", recalca, alegre porque su taquería haya dejado satisfechos a clientes internacionales.

