Washington. Decenas de personas fueron detenidas en en de Charlotte, la ciudad más grande de, informaron autoridades el domingo, mientras los residentes denunciaban que la presencia de agentes en iglesias y complejos de apartamentos está sembrando el terror en la comunidad.

La administración del presidente ha convertido a esta ciudad de aproximadamente 950 mil habitantes en su último objetivo de la ofensiva que, según dice, busca combatir el crimen, a pesar de las fuertes objeciones de los líderes locales y las tasas de criminalidad en descenso.

Gregory Bovino, quien lideró a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en una operación similar en , recurrió a las redes sociales para documentar algunos de los más de 80 arrestos que, según él, habían realizado los agentes. Publicó fotos de personas que la administración de Trump comúnmente llama "extranjeros ilegales criminales", refiriéndose a personas que viven en sin permiso legal y que tienen presuntos antecedentes penales. Eso incluyó a un hombre con un presunto historial de condenas por conducir bajo la influencia del alcohol.

“Lo arrestamos, sacándolo de las calles de para que no pueda seguir ignorando nuestras leyes y conduciendo intoxicado en las mismas carreteras en las que tú y tus seres queridos están”, escribió Bovino en X.

El esfuerzo fue denominado “Operación Charlotte’s Web” como un juego de palabras con el título de un famoso libro infantil que trata sobre una amable araña.

Redadas generan temor e incertidumbre en latinos de Charlotte

Pero la actividad inmediatamente generó temores y preguntas, incluyendo a dónde son llevados los detenidos, cuánto tiempo durará la operación y cómo se aplicarán en Carolina del Norte las tácticas que han sido criticadas en otros lugares como agresivas y racistas. El sábado, al menos un ciudadano estadounidense dijo que fue y detenido brevemente.

En Camino, un grupo sin fines de lucro que ofrece servicios a comunidades latinas, algunos expresaron el temor que tenían de salir de sus casas para asistir a la escuela, citas médicas o trabajo. Una clínica dental que el grupo dirige tuvo nueve cancelaciones el viernes, indicó la portavoz Paola García.

“Los latinos aman este país. Vinieron aquí para escapar del socialismo y el comunismo, y son trabajadores y personas de fe”, dijo García. “Aman a su familia, y es simplemente triste ver que esta comunidad ahora tiene este objetivo en su espalda”.

Operativos anteriores en Chicago y desencadenaron una serie de demandas sobre uso de la fuerza, incluyendo el despliegue amplio de agentes químicos. Líderes demócratas en ambas ciudades denunciaron que la presencia de los agentes inflamó las tensiones comunitarias. Durante la operación en el área de Chicago, agentes federales mataron a tiros a un hombre durante un intento de .

Bovino, jefe de un sector de la en El Centro, California, y otros funcionarios de la administración de Trump han calificado el uso de la fuerza como necesario debido a amenazas a los agentes.

El , que supervisa al departamento de fronteras, no respondió a las consultas sobre los arrestos en Charlotte. El portavoz de Bovino no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En otros lugares, Seguridad Nacional no ha ofrecido detalles sobre a quién está arrestando. Por ejemplo, en , la agencia solo proporcionó nombres y detalles de un puñado de sus más de tres mil arrestos en la región metropolitana desde septiembre hasta la semana pasada. En varios casos, ciudadanos estadounidenses fueron esposados y detenidos durante las operaciones y decenas de manifestantes también fueron acusados.

Agentes realizan rondines en iglesias y comercios

Para el domingo, los reportes de la actividad oficial eran “abrumadores” y difíciles de cuantificar, declaró Greg Asciutto, director ejecutivo del grupo de desarrollo comunitario Charlotte East, en un correo electrónico.

“En las últimas dos horas hemos recibido innumerables informes de actividad de (la agencia fronteriza) en , complejos de apartamentos y una ferretería”, indicó.

JD Mazuera Arias, concejal local electo, señaló que los agentes federales parecían estar enfocados en iglesias y complejos de apartamentos.

En la imagen, tomada de un video proporcionado por Rheba Hamilton, agentes de la Patrulla Fronteriza salen de un jardín tras abordar a dos hombres que colocaban luces navideñas, el sábado 15 de noviembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. Foto: AP
“Están atacando casas de culto, es decir, esto es simplemente horrible”, sostuvo. “Estos son santuarios para personas que buscan esperanza y fe en tiempos oscuros como estos y que ya no pueden sentirse seguras debido a la grave violación del derecho religioso de las personas”.

Seguridad Nacional aseveró que se estaba enfocando en Carolina del Norte debido a las llamadas , que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.

Varias cárceles del condado albergan a inmigrantes y honran las órdenes de detención, que permiten a las cárceles retener a los detenidos para que los recojan los oficiales de inmigración. Pero el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, no lo hace. Además, el departamento de policía de la ciudad no ayuda con .

Seguridad Nacional alegó que alrededor de mil 400 órdenes de detención en todo Carolina del Norte no habían sido honradas, poniendo al público en riesgo.

“Estamos desplegando fuerzas del orden de en Charlotte para garantizar que los estadounidenses estén seguros y se eliminen las amenazas a la seguridad pública", expresó la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado.

Manifestantes marchan por el centro de la ciudad tras reunirse en First Ward Park para la concentración "No a la Patrulla Fronteriza en Charlotte" el 15 de noviembre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. Funcionarios federales confirmaron hoy que el gobierno de Trump ha comenzado a desplegar agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad. Foto: AFP
