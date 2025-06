En los años 70, Julio Iglesias consiguió un milagro en Estados Unidos: que los latinos sintieran orgullo de pertenencia y que los blancos sintieran la presencia de un europeo sofisticado, afirma en entrevista Ignacio Peyró a propósito del libro El español, que enamoró al mundo (Libros del Asteroide, 2025), en el que narra la vida del cantante sin que ésta sea el testimonio de un fan ni la imposible construcción de un santo.

“Es llevar a Julio Iglesias a la crónica, a la literatura, uno de los pocos terrenos donde no ha estado”, expresa el autor y cuenta que, tras la publicación de la obra, compartió su número celular con el equipo del cantante.

“Pero perdí el teléfono, así que quizá tengo llamadas que no le he devuelto a Julio Iglesias”.

En la conversación, Peyró explica cómo Iglesias conquistó al mundo sin una gran voz, con un inglés limitado y una imagen que conectó tanto con hispanos como con el público anglosajón. También habla de su relación con la política, su papel como símbolo cultural español, el vínculo con su padre y una paternidad marcada por la distancia.

¿Por qué contar la historia de Julio Iglesias desde un enfoque histórico y no sentimental?

Debiéramos preguntarnos cómo es posible que una persona cuyo impacto en la cultura popular ha sido tremendo —porque no sólo fue global, sino pionero en serlo— lo haya logrado sin tener la materia prima habitual del éxito. Julio Iglesias no tenía ese chorro de voz que se espera, ni la belleza masculina clásica, ni una presencia escénica abrumadora.

Era un personaje fuera de época: mientras en los 60 dominaban la canción protesta y la contracultura, él sólo se puso una corbata de moño. Con el tiempo dejó dos cosas importantes. Primero, un legado cultural: Trump eliminó la web en español de la Casa Blanca, pero Julio cantó ahí hace 40 años, en español, frente a Reagan, dando prestigio a una lengua que hoy es parte de la vida diaria. Segundo, ha estado, casi de forma mágica, detrás de muchos de los grandes momentos de la España reciente.

¿El dominio del inglés fue su primer obstáculo en Estados Unidos?

Fue a aprender inglés a Inglaterra a mediados de los 60, pero conoció a una chica francesa y el inglés no fue su realidad. Eso lo pagará años más tarde porque tiene un inglés muy limitado. Eso le da problemas y de hecho tiene que retrasar casi un año su debut porque hasta los productores decían: “¿En qué lengua está cantando este señor?”. Sin embargo, logra que eso sea parte de su encanto: hay algo foráneo y exótico que resulta placentero.

¿Cómo logró conectar tanto con los latinos como con el público anglosajón en EU?

Los latinos lo vieron como uno de los suyos, que triunfaba, que les producía un cierto orgullo y atracción. Mientras que los de Manhattan y las clases más pudientes lo que veían como un sofisticado galán cantante europeo.

¿Su cercanía con la política española afectó su popularidad o la fortaleció?

Todo el mundo sabía que era una persona de derechas, pero su música es tan ligera que nadie lo siguió buscando en un mundo mejor, sino para pasarla bien en una boda. Siempre fue leal: cuando Víctor Manuel y Ana Belén tuvieron problemas en México por un supuesto caso de quema de bandera, él los ayudó. Con el tiempo, incluso logró hacerle gracia a cierta izquierda, como a Joaquín Sabina, con quien grabó.

Cuando se alineó de forma visible con José María Aznar en 1996, ya era alguien que aparecía detrás de muchos momentos clave. Estuvo en la primera noche electoral de la democracia, cantando en la tv pública, y fue el primero en marcar un cambio de costumbres al separarse en público, con un comunicado que no pudo ser de divorcio porque en España no existía esa ley.

¿Qué papel jugó su padre, el médico Julio Iglesias Puga?

Fue el ejemplo de una relación exitosa entre padre e hijo. Se llevaron fenomenal, se quisieron, se apoyaron, se entendían de modo natural. Es una relación curiosa porque, en efecto, a los 20 años Julio Iglesias estuvo a punto de morir por una tumoración en la espalda y el padre lo salvó porque era médico y porque podía saltarse la fila y acceder a contactos. Además, fue secuestrado a principios de los 80 por ETA, eso fue tremendo para Julio.

¿Julio Iglesias comenzó su carrera más interesado en componer que en cantar?

Tenía inseguridad sobre su voz, aunque se animó mucho tras componer “La vida sigue igual”. No fue un cantante ortodoxo, pero sí estable, con un vibrato interesante.

No ha sido un mal cantante; decimos que canta poco y no baila, pero es más una broma para dramatizar su éxito. Si llegara a Operación Triunfo, no pasaría a la final por falta de ortodoxia. Pero logró algo más difícil: integrar respeto y encanto. Más que un gran cantante, fue un gran seductor.

¿Cómo fue Julio Iglesias en su rol como padre? ¿Cercano o distante?

Es un gran egoísta, de alguna manera, como ha sido común serlo entre los artistas. Cézanne quería mucho a su madre, pero no fue a su velorio por seguir pintando. Julio Iglesias, más allá de sus infidelidades múltiples, fue un padre lejano, absolutamente volcado en su carrera. Julio tuvo la idea de triunfar, su música fue lo único que le interesaba y todo lo demás, incluidos los afectos, se supeditaron a ello.