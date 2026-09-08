La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este martes que la isla “tiene claro que jamás volverá” a ser colonia de ningún "imperio", luego de que el presidente de EU, Donald Trump, publicara un mapa en el que los colores de la bandera de ese país cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Cuba “conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios”, remarcó el mandatario cubano en redes sociales sin mencionar explícitamente la publicación realizada la víspera por Trump en su red Truth Social.

“La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias”, aseveró Díaz-Canel.

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Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, sí que hizo referencia a la publicación de Trump y dijo irónicamente que “el Gobierno de EU va a dejar geográficamente desorientados a sus ciudadanos”.

“Pronto no sabrán en qué golfo, lago, edificio, país, continente o planeta se encuentran”, señaló Rodríguez en redes sociales.

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Las afirmaciones del Gobierno cubano tienen lugar en un contexto en que La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones secundarias desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.

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De fondo, EU ha mantenido siempre la sombra de una posible intervención militar.

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La víspera, el canciller cubano denunció que el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, tuvo un costo para la isla de ocho mil 83,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Rodríguez informó de estas cifras durante la presentación del informe 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', y calificó de "cruel castigo colectivo" las medidas de los últimos meses adoptadas por la Administración Trump.

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La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada por la crisis energética, tras acumular una contracción de un 15% entre 2020 y 2025, y que, según pronósticos independientes, podría registrar hasta un 10,3% este año.

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