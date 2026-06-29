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La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó este lunes el despido de una gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, que había ordenado el presidente Donald Trump.
En un fallo ajustado, de 5 a 4, el máximo tribunal de justicia del país dictaminó que el presidente no puede remover a los funcionarios de la independiente Reserva Federal (Fed, banco central) "por cualquier motivo o sin motivo alguno".
Cook estaba acusada de haber cometido fraude al solicitar un préstamo inmobiliario.
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Un tribunal inferior ya había bloqueado el despido, que ahora la Corte Suprema rechaza definitivamente.
Lisa Cook celebró el lunes la decisión de la Corte Suprema que le permite permanecer en el cargo.
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"La decisión emitida hoy reafirma un principio que ha sustentado una buena gobernanza económica durante generaciones: la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente, libre de toda injerencia política", escribió Cook en un comunicado.
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ss
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