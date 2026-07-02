La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, dio luz verde este jueves a la construcción de una megacárcel para 2 mil presos de alta peligrosidad, tras anular un fallo que paralizó las obras.

La prisión llamada "El Triunfo", una de las principales medidas del gobierno contra las pandillas, se levantará en una finca incautada al narco en Izabal, a 290 km al noreste de la capital.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, colocó la primera piedra del penal el pasado 27 de marzo, pero ese mismo día un tribunal de apelaciones ordenó detener la construcción, que ahora se podrá reanudar.

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La resolución indica que aceptaron un recurso interpuesto por el ministro de Defensa, Henry Sáenz, porque la sala no tenía competencia para tomar la decisión.

Sáenz dijo que con el fallo ya "podemos construir" la cárcel, cuyas obras se retomarían en unas dos semanas.

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El tribunal de apelaciones había acogido un recurso que alegaba que la obra podía provocar inundaciones en la zona y obligar el traslado de emergencia de reos, lo que supondría un riesgo para la población.

Costo y objetivos de la megacárcel en Guatemala

La cárcel, cuyo costo está estimado en unos 130 millones de dólares y cuya finalización estaba prevista dentro de un año, es una de las iniciativas del gobierno para enfrentar a las pandillas, que en enero pasado lanzaron ataques que dejaron 11 policías muertos y en 2025 protagonizaron motines en varios centros penitenciarios.

El gobierno de Arévalo niega que la prisión sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, símbolo de la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

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Bukele impuso en 2022 un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidas decenas de miles de personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en graves violaciones de derechos humanos.

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