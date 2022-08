Congreso de Perú niega permiso a Pedro Castillo para ir a toma de protesta de Petro

Lima.- El Congreso de Perú negó este jueves al presidente Pedro Castillo el permiso para que viaje a Bogotá, donde tenía previsto acudir el próximo 7 de agosto a los actos de transmisión de mando del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro.



En total, 67 congresistas votaron en contra de concederle el permiso a Castillo, 42 lo hicieron a favor y hubo 5 abstenciones, con lo que el Parlamento negó el permiso que los presidentes peruanos deben obtener de la cámara para cualquier viaje al exterior.

Al tomar la palabra en el pleno, los diputados esgrimieron diferentes argumentos para negar el permiso; algunos afirmaron que existía riesgo de fuga, puesto que la Fiscalía está investigando a Castillo por varios casos de posible corrupción, mientras que otros alegaron que hay "una crisis presidencial sin precedentes".



Este jueves, Castillo a la fiscalía para defenderse en los casos de presunta corrupción por los que es investigado pero se negó a responder al interrogatorio ejerciendo su derecho a guardar silencio.

"Le he dicho a la fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia", dijo Castillo a los periodistas tras concluir la diligencia que duró una hora.

"A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo", agregó, tras retornar a la sede del Ejecutivo.

"Eso he respondido a la fiscalía", acotó Castillo, quien enfrenta un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, una situación inédita en Perú para un mandatario en ejercicio.

"Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia, por el contrario me reafirmo en colaborar siempre con las investigaciones que se requieran", indicó en Twitter el mandatario.

Su abogado Benji Espinoza precisó que el presidente hizo una declaración general ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero luego le comunicó que ejercería su derecho a no responder preguntas.

"Por este momento, va a ejercer su derecho constitucional a guardar silencio", aclaró el letrado en rueda de prensa.

La estrategia legal será asistir a las próximas citaciones pero no responder preguntas, según la defensa.

Castillo acudió a la citación sorpresivamente luego que el miércoles su defensa anunciara que no iría, cuestionando la imparcialidad de la fiscalía.

