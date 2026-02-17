Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Corte adjudica contrato para comedor de trabajadores; “comer en la calle puede intoxicarlos”, justifica

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 personas contagiadas en la capital

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Policía de Chilpancingo: Abuso e impunidad

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Lima.- El Congreso de debate este martes en una sesión especial si destituye al presidente interino José Jerí luego de que la fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunta corrupción a raíz de las reuniones ocultas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente.

Si los legisladores presentes en la reunión del Congreso consiguen un voto más de la mitad de los asistentes, Jerí dejaría la presidencia a tan solo cuatro meses de haberla asumido y uno de los congresistas tendría que ser elegido como nuevo mandatario en un nuevo capítulo de la inestable política peruana. Los intentos para destituirlo ocurren a dos meses de las elecciones presidenciales.

El país sudamericano tendría un octavo presidente en casi una década. Desde 2018, tres han sido removidos por el Parlamento, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

Jerí asumió el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes.

Si es destituido, los legisladores escogerán dentro del cuerpo legislativo a un nuevo mandatario que gobernará hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

A su vez, Jerí volvería a su cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando también asuma el nuevo Parlamento.

José Jeri, apoyado por Keiko Fujimori y el embajador de EU

También podría ocurrir que los legisladores no voten por la destitución. El presidente es apoyado por el partido Fuerza Popular, liderado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el gremio empresarial más poderoso.

La crisis que golpeó a Jerí empezó en enero cuando la prensa reveló que se había reunido varias veces —y sin registrarlo en sus citas como estaba obligado— con dos empresarios chinos, uno contratista estatal y el otro investigado por su presunta participación en un grupo involucrado en el tráfico de madera.

Jerí no logró convencer a sus críticos indicando que se reunió porque quería coordinar una festividad de amistad peruano-china, deseaba comer comida china y comprar caramelos chinos. La fiscalía lo investiga por los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio al Estado.

También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego que nueve mujeres que se reunieron con Jerí en los últimos meses en el palacio presidencial fueron contratadas en la administración pública.

Antes de asumir la presidencia, Jerí afrontó cuestionamientos que incluían el incremento de su patrimonio personal en más de 1.000% en 2024 luego de tres años como parlamentario. También se le archivó una denuncia por presunta violación sexual a una mujer que lo denunció ese mismo año.

Jerí afirmó el lunes que su compromiso durante su gobierno fue brindar seguridad interna a un país azotado por las extorsiones y asesinatos, así como garantizar unas elecciones imparciales el 12 de abril cuando, además del nuevo mandatario, también serán elegidos 130 diputados y 60 senadores.

