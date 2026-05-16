Un coche que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado atropelló a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia.

Por lo menos siete personas se encuentran en estado grave, y el conductor posteriormente pudo ser detenido, de acuerdo con las primeras reconstrucciones.

El coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra el escaparate de una tienda.

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Al salir del coche intento apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente logró hacerlo mientras llegaba la policía, informaron los medios locales.

Según dichos medios, el conductor es un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años, (con familia de origen marroquí), nacido en la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo, pero residente en Módena.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", afirmó el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

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Entre los heridos hay dos que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico que fue atropellada. "Tiene las piernas destrozadas", explicó el alcalde.

"Afortunadamente no hubo fallecidos -continuó Mezzetti-, pero siete personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Una mujer probablemente tendrá que ser sometida a la amputación de ambas piernas: quedó aplastada contra el escaparate.

El regidor de la ciudad de la región de Emilia Romañan dijo desconocer la identidad del conductor, aunque explicó que algunos testigos le habían asegurado que era de origen norteafricano.

"Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado", agregó el alcalde Módena.

La persona que le detuvo explicó que le persiguió con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches reapareció con un cuchillo en la mano y le atacó causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.

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Mientras que otros testigos excluyen que se trata de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siguiendo con la máxima atención lo ocurrido en Módena y se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de la seguridad de la República, Alfredo Mantovano, informaron fuentes del Gobierno.

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En el centro de Módena, el conductor se subió a la acera e impactó contra varias personas. Al menos 7 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.



Tras el accidente, el hombre salió del coche con… pic.twitter.com/EeUP2YcU1r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 16, 2026

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