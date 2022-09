Con strippers, cuidadores buscan levantar ánimos a ancianos de residencia en Vietnam

Empleados de una residencia de ancianos en Vietnam tuvieron que disculparse cuando se dio a conocer que decidieron levantar el ánimo de los adultos mayores… con strippers.

El Hogar de Veteranos de Taoyuan, un centro estatal para personal militar retirado en Taiwán, contrató a una stripper para dar un espectáculo en el lugar, informó el diario The New York Post. El evento se realizó en el marco del Festival del Medio Otoño, una fiesta importante en la cultura china, donde la gente se reúne para dar gracias por las cosechas de arroz y de trigo.

Sin embargo, un asistente grabó el video y lo publicó en redes sociales, donde se hizo viral.

En el video se muestra a la bailarina con cubrebocas y lencería de encaje mientras realiza un baile erótico a un hombre en silla de ruedas, y le acerca los pechos a la cara. El hombre, sin pena, se los aprieta, mientras los demás adultos mayores aplauden con entusiasmo y disfrutan el espectáculo.

While #china enjoys free strippers at nursing homes, here in #portland you have to pay $2 for a song and hope the song is a 12 in remix pic.twitter.com/C71CqxcbaG

— John Ford (@PDXFato) September 10, 2022