Unos cinco meses después de su elección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping obtuvo su tercer mandato como presidente chino en la sesión anual del máximo órgano legislativo del país, que concluyó el lunes.

En la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), Xi también fue elegido presidente de la Comisión Militar Central de China. Asumiendo los puestos más altos en el Partido, el Estado y las fuerzas armadas, Xi lidera al país y sus 1.400 millones de habitantes en un nuevo viaje hacia la modernización.

Al concluir la sesión y ante los casi 3.000 legisladores reunidos allí, Xi pronunció un discurso sobre el cual había gran expectativa. "La confianza del pueblo es mi mayor motivación para seguir adelante y también es una gran responsabilidad sobre mis hombros", aseguró el mandatario chino.

Xi anunció que la tarea central de todo el Partido y todo el pueblo chino, desde ese día en adelante hasta mediados de siglo, sería convertir a China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos y promover el rejuvenecimiento nacional en todos los frentes.

"El testigo del relevo ha pasado a nuestra generación", afirmó. Hace una década, cuando Xi fue elegido presidente chino por primera vez, expuso el "Sueño chino" y explicó que este consistía en hacer que el país fuese próspero y fuerte, rejuvenecer la nación y brindar una vida feliz a su población.

La modernización de China ha sido una búsqueda persistente de los chinos desde las Guerras del Opio. A lo largo de un siglo, generaciones de chinos, encabezados por el PCCh, han trazado un camino distintivamente chino hacia ese objetivo.

Nacido en 1953, Xi comenzó su carrera política como jefe del Partido en un pequeño pueblo del noroeste de China. A partir de ahí, durante el último medio siglo, se abrió camino a través de casi todos los niveles de la estructura del Partido. Ha acumulado una amplia experiencia y logrado logros notables a lo largo de su carrera.

Xi fue elegido por primera vez para el cargo más alto del Partido a fines de 2012. Por primera vez, el puesto era ocupado por una persona nacida después de la fundación de la República Popular China en 1949.

Desde entonces, ha llevado a la nación por un ambicioso camino de resurgimiento, según reportes de medios internacionales. Xi tiene una visión clara de China como un poderoso país en el mundo, de acuerdo con los informes.

EL NÚCLEO

En 1969, Xi salió de Beijing hacia un pequeño pueblo en la meseta de Loess para vivir como granjero, compartiendo el mismo destino que millones de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante la Revolución Cultural.

Para alguien como Xi, criado en Beijing, la vida en el campo fue extremadamente difícil al principio. Los aldeanos a menudo se quedaban sin carne durante varios meses. A pesar de las dificultades, Xi recuerda esta experiencia como el momento en que realmente entendió las luchas del pueblo común y la sociedad.

Esta experiencia única alimentó la determinación de Xi de hacer siempre algo por el bienestar del pueblo.

Mientras muchos de sus compañeros universitarios optaron por irse al extranjero, Xi solicitó trabajar en un distrito pobre llamado Zhengding, en la provincia de Hebei, a principios de la década de 1980.

Xi Jinping visita a la familia de Tang Rongbin en la aldea Luotuowan del poblado de Longquanguan, en el distrito de Fuping, en la provincia septentrional china de Hebei, el 30 de diciembre de 2012. (Xinhua/Lan Hongguang)

En 2012, poco después de asumir el cargo de secretario general, Xi visitó a familias rurales pobres en Hebei. En la casa de Gu Chenghu, se sentó en una cama de ladrillo y conversó con él.

"He venido aquí para verificar sus condiciones de vida y ver qué más puede hacer el liderazgo del Partido por usted y por personas como usted", le dijo Xi.

Levantó la manga de Gu y se la mostró a los funcionarios que lo rodeaban, diciendo: "Miren, su abrigo está gastado".

En ese momento, había alrededor de 100 millones de chinos rurales que vivían por debajo del umbral de la pobreza con un ingreso anual de 2.300 yuanes (alrededor de 366 dólares).

En menos de un año, Xi presentó la estrategia de "alivio de la pobreza focalizada" y durante unos ocho años envió 255.000 equipos de trabajo y 3 millones de cuadros a las aldeas, brindando asistencia individual a los agricultores empobrecidos.

El propio Xi realizó más de 50 inspecciones y estudios de investigación sobre el alivio de la pobreza, que incluyeron visitas a las 14 regiones con altas concentraciones de pobreza extrema.

El 25 de febrero de 2021, Xi anunció que se había eliminado la pobreza absoluta en China.

El ritmo de reducción de la pobreza de China ha sido notablemente más acelerado que el promedio mundial, logrando que el país sea el que más personas ha sacado de la pobreza a nivel internacional. "Si no fuera por el impulso personal de Xi, la reducción de la pobreza hubiera sido aún más difícil y hubiera tomado más tiempo", aseguró Zeng Shoufu, quien trabajó previamente como cuadro de alivio de la pobreza en una aldea en la provincia de Fujian.

Otro desafío fue la corrupción. "Si se permite que la corrupción se propague, eventualmente conducirá al colapso del Partido y la caída del Estado", advirtió Xi al asumir el cargo más alto del PCCh a fines de 2012.

Con menos de un mes en el cargo, hizo el primer disparo en su guerra contra la corrupción. En el transcurso de diez años, los "tigres" de alto rango, incluido un exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, fueron puestos ante la justicia.

Se investigó a más de 500 funcionarios de la administración central, la mayoría de los cuales tenían un nivel ministerial o superior. Los funcionarios corruptos que huyeron al extranjero fueron traídos de regreso al país a través de operaciones anticorrupción iniciadas por Xi.

En 2018, el presidente chino anunció que se había logrado una "victoria abrumadora" contra la corrupción. Pero la campaña no terminó ahí. Después del XX Congreso Nacional del PCCh, otra veintena de altos funcionarios fueron investigados o sancionados por corrupción.

A principios de este año, en la sesión plenaria de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh, el máximo órgano disciplinario, Xi instó a tomar medidas enérgicas contra la corrupción, que involucra tanto cuestiones políticas como económicas. Enfatizó en la necesidad de evitar que los cuadros dirigentes se conviertan en voceros o agentes de grupos de interés y camarillas de poder.

El éxito en la reducción de la pobreza y la lucha contra la corrupción ha granjeado a Xi el apoyo popular, pero esta no es la única razón por la que fue elegido por unanimidad para ocupar el cargo más alto del Partido y el Estado. En la última década, muchos problemas de larga data en el país se han resuelto bajo su liderazgo.

China se ha desarrollado constantemente y se ha vuelto más fuerte en general, con un crecimiento económico anual promedio de 6,2 por ciento durante la última década. La cifra resulta más del doble del promedio mundial. El PIB per cápita se ha duplicado a más de 12.000 dólares.

La participación de China en la economía mundial aumentó del 11,3 por ciento en 2012 al 18,5 por ciento en la actualidad. La producción de cereales ha sido siempre abundante.

En el pasado, la industria manufacturera de China a menudo se denominaba como "grande, pero no fuerte". Se necesitaban mil millones de pares de calcetines para comprar un avión Boeing, decían algunos. Hoy en día, China ha desarrollado su propio avión de pasajeros de gran tamaño y el avance tecnológico contribuye con más del 60 por ciento al crecimiento económico del país.

La economía digital de China es la segunda más grande del mundo y su producción y ventas de vehículos de nueva energía han ocupado el primer puesto global durante ocho años consecutivos.

Shan Zenghai, técnico del fabricante de maquinaria de construcción XCMG, recordó cómo Xi recorrió en 2017 el taller de la empresa y montó en una grúa todoterreno.

"Nos animó mucho diciendo que la economía real nunca debería quedar al margen", refirió Shan. "También dijo que la economía china debe pasar de un crecimiento de alta velocidad a un desarrollo de alta calidad".

Durante una reunión de deliberación en la sesión de la APN de este año, Shan se sentó nuevamente con Xi y le informó que todos los componentes de la grúa que Xi montó aquella vez ahora se fabrican en China.

"¿Los chips de las grúas de su empresa son de fabricación nacional?", preguntó Xi.

"Sí. Todos están hechos en China", respondió Shan.

En los últimos diez años, mientras eliminaba la pobreza absoluta, China ha construido los sistemas de educación, seguridad social y atención médica y de salud más grandes del mundo. China está adoptando medidas para brindar servicios de salud y de atención médica más accesibles y continuos a los agricultores. La esperanza de vida del chino promedio aumentó a 78,2 años en 2021, casi dos años más que la del estadounidense promedio en ese mismo año.

Sin Xi, la protección del medio ambiente ecológico de China no habría logrado mejoras históricas, según afirman los observadores. La concentración promedio de partículas pequeñas PM2,5 en el aire ha disminuido durante nueve años consecutivos en las principales ciudades, con una reducción acumulada del 57 por ciento. La ocurrencia de esmog, que anteriormente era muy común envolviendo los cielos del norte de China, ahora se ha vuelto un acontecimiento raro.

Xi impulsó el desarrollo verde al tiempo que se aborda la contaminación en todos los ámbitos. Anunció que China tiene como objetivo alcanzar las emisiones máximas de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. También impulsó la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

También gracias a sus esfuerzos, China estuvo entre los primeros en firmar la Asociación Económica Integral Regional, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, y ha ampliado sus zonas piloto de libre comercio de una a 21. Toda la isla de Hainan se convirtió en un puerto de libre comercio.

Xi es un firme defensor del espíritu de la confianza en sí mismo y de la superación personal. Hizo hincapié en la necesidad de aumentar la confianza y el orgullo de ser chino, así como en la importancia de promover la excelente cultura tradicional china, afirmando que seguir ciegamente a los demás no es el camino a seguir.

"¿No se basan en nuestros recursos culturales las películas de Hollywood como 'Kung Fu Panda' y 'Mulan'?", reflexionó.

Las medidas de reforma de Xi han logrado "cambios históricos, remodelaciones sistemáticas y una reconstrucción general" en muchos campos, que van desde los sistemas de protección económica, política, cultural, social y ecológica hasta la defensa nacional y las propias instituciones del Partido.

Tomó la decisión de consagrar la declaración de "permitir que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos y dejar que el gobierno desempeñe un mejor papel" en los documentos del Partido, y lideró el establecimiento de la Comisión Nacional de Supervisión, un poderoso organismo anticorrupción para supervisar a cada persona que ocupa un cargo público.

A fines de 2012, Xi lanzó la decisión de ocho puntos para mejorar la conducta, que se considera una solución institucional duradera para males como el despilfarro, la entrega al placer y la extravagancia. A través de este movimiento, Xi logró frenar prácticas que antes se consideraban incontrolables.

En otros aspectos del desarrollo institucional, Xi supervisó la reforma del sistema de talentos para permitir que los investigadores a la vanguardia de la ciencia se benefician de sus derechos de propiedad intelectual.

Una resolución histórica del PCCh, adoptada en 2021, establece que el Partido ha afirmado la posición central de Xi en el Comité Central del PCCh y en el Partido en su conjunto, y consagra el papel rector del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.

Esto, de acuerdo con la resolución, refleja la voluntad común del Partido, las fuerzas armadas y el pueblo chino de todos los grupos étnicos, y tiene una importancia decisiva para hacer avanzar la causa del Partido y del país en la nueva era e impulsar el proceso histórico del rejuvenecimiento nacional.

Xi considera que la afirmación de su estatus central es una gran responsabilidad. En sus palabras: "Para honrar la confianza del Partido y del pueblo, me dedicaré al máximo y estaré dispuesto a soportar cualquier dificultad sin dudarlo".

Los analistas teóricos del Partido afirman que el liderazgo sostenido de Xi en el PCCh y el aparato estatal proporciona dirección, estabilidad y continuidad para el desarrollo de China. Aseguran que esto es propicio para fortalecer el liderazgo general del Partido y es una manifestación importante de las ventajas políticas e institucionales del socialismo con peculiaridades chinas.

Lu Man, quien es diputada de la APN y directora de una cooperativa agrícola en la provincia de Jiangsu, afirmó que el voto unánime que eligió a Xi como presidente chino es un resultado importante de las "dos sesiones" de este año. Lu agregó que el resultado es lo que la gente esperaba y lo que se requiere para hacer avanzar las causas del Partido y del Estado.

Xi Jinping y otros miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) visitan una exposición, que presenta la historia de los 13 años del Comité Central del PCCh en Yan'an, en el Salón Conmemorativo Revolucionario de Yan'an, en la provincia noroccidental china de Shaanxi, el 27 de octubre de 2022. (Xinhua/Wang Ye)

Desde el XX Congreso Nacional del PCCh hasta las "dos sesiones" de este año, un nuevo conjunto de funcionarios ha asumido cargos de gobierno, incluyendo miembros y miembros suplentes del Comité Central del Partido, ministros y jefes del Partido a nivel provincial. Xi los instó a esforzarse diligentemente y evitar defraudar las expectativas del pueblo.

De acuerdo con expertos sobre el Partido familiarizados con el asunto, estos nuevos funcionarios dirigentes "comparten algunos rasgos comunes", incluyendo sus sólidas habilidades en términos de juicio, comprensión y ejecución políticas.

Entretanto, el ejército también completó su transición de liderazgo, con un nuevo equipo de la Comisión Militar Central y un nuevo ministro de Defensa Nacional.

A principios de noviembre, Xi visitó el centro de comando de operaciones conjuntas del ejército y pidió "fortalecer integralmente el entrenamiento y la preparación militar". Enfatizó en múltiples ocasiones "el liderazgo absoluto del Partido sobre el ejército popular".

Según Xi, el liderazgo del Partido define la naturaleza fundamental de la modernización china.

Dado el inmenso tamaño del Partido y del país, es imposible lograr nada sin la autoridad del Comité Central del PCCh y su liderazgo centralizado y unificado, y la conformidad de la nación, señaló Xi.

"El secretario general Xi tiene el carisma para unificar a todo el Partido. Es nuestra columna vertebral mientras la nación avanza en el nuevo viaje hacia la modernización", afirmó Cai Hongxing, presidente de la Universidad de Yanbian, quien también es diputado de la APN.

UN NUEVO COMIENZO

La Asamblea Popular Nacional se considera una plataforma importante para integrar las propuestas del Partido con la voluntad de la nación. Esto significa que las grandes estrategias para la modernización de China, establecidas en el XX Congreso Nacional del Partido, se están traduciendo en planes concretos en las "dos sesiones".

En 1979, el difunto líder chino Deng Xiaoping introdujo el término "modernización china" al comienzo de la reforma y apertura como referencia a "Xiaokang", o una sociedad modestamente acomodada. Después de lograr este objetivo, el PCCh propuso el objetivo de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos.

Basado en informes de los medios, Xi utilizó por primera vez el término "modernización china" en un discurso público en diciembre de 2015, mientras lideraba los esfuerzos para formular un plan de desarrollo destinado a impulsar a la nación hacia una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos.

Seis años después, durante la celebración del centenario del PCCh, Xi declaró que ese objetivo se había logrado.

Xi ha seguido perfeccionando el despliegue estratégico de la modernización china, pasando de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos a embarcarse en un nuevo viaje de modernización.

En el XIX Congreso Nacional del PCCh, estableció un "calendario" para lograr la modernización, y en el XX Congreso Nacional del Partido, cinco años después, presentó una "hoja de ruta" para lograr este objetivo.

Xi resumió cinco características principales de la modernización china: una población enorme, la prosperidad común para todos, la coordinación del avance material y cultural-ético, la armonía entre la humanidad y la naturaleza y el desarrollo pacífico. Este esbozo de la modernización china es ahora aún más preciso, bien concebido y factible.

"Ha pensado mucho en la modernización y la ha puesto en práctica. A lo largo de su carrera, ha trabajado desde el interior hasta las regiones costeras y desde el nivel local hasta el central. No importa dónde haya trabajado, Xi ha sido un reformador activo y ha abierto nuevos caminos en el avance de la modernización", apuntó David Ferguson, quien editó cuatro volúmenes de la versión en inglés de "Xi Jinping: La gobernación y administración de China".

Los objetivos de cara a 2023 son sentar bases sólidas para construir un país socialista moderno. Los cinco años a partir de 2023 se consideran una fase crucial.

El órgano legislativo nacional aprobó el objetivo de crecimiento del Gobierno de alrededor del 5 por ciento para 2023, lo que resulta dos puntos porcentuales más que el crecimiento real del año pasado. Esto significa que el crecimiento económico de China en un solo año es equivalente al producto interno bruto (PIB) de un país europeo desarrollado de tamaño medio.

Pero China tiene 1.400 millones de habitantes, lo que reduce la clasificación de desarrollo del país en términos de cifras per cápita.

Para que China eleve su PIB per cápita al de un país desarrollado de nivel medio para 2035, resulta imperativo mantener un crecimiento razonable sobre la base de mejorar la calidad y la eficiencia. Y China tiene la capacidad para hacerlo, apuntó Xi al explicar el objetivo de crecimiento del 5 por ciento.

"El desarrollo de alta calidad es la tarea principal de construir un país socialista moderno", señaló.

Casi todas las 31 provincias, regiones autónomas y municipalidades de la parte continental de China habían fijado objetivos de crecimiento más elevados. Shanghai fijó su objetivo en el 5,5 por ciento, mientras que Xinjiang y el Tíbet establecieron sus objetivos en alrededor del 7 y más del 8 por ciento, respectivamente.

Wang Xiangming, investigador de la Universidad Renmin de China, indicó que un cambio notable en la sociedad china después del XX Congreso Nacional del Partido es que la gente tiene un sentido más fuerte de desarrollar la economía. "Sin una base material sólida, es imposible lograr la modernización socialista".

Un cambio importante ha sido el ajuste en la respuesta a la COVID-19. Durante los últimos tres años, las rigurosas medidas de respuesta de China han protegido eficazmente la vida y la salud de las personas. En noviembre pasado, Xi presidió una reunión de liderazgo del Partido para ajustar las medidas de respuesta a la enfermedad. Tres meses después, se declaró que China había salido victoriosa de la pandemia.

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, refirió que la optimización de China de su política frente a la COVID-19 probablemente será el factor más importante para el crecimiento global en 2023.





Xi Jinping conversa con un aldeano en un huerto de frutas en la aldea de Nangou de Yan'an, en la provincia noroccidental china de Shaanxi, el 26 de octubre de 2022. (Xinhua/Yan Yan)

Xi hizo su primer viaje fuera de la ciudad después del XX Congreso Nacional del Partido al campo. Visitó un huerto de frutas en Nangou, en la provincia de Shaanxi, y preguntó con franqueza a los productores cuánto podían ganar en un día, cómo eran sus ingresos y cómo les iba a sus familias.

"¿Cuáles son las técnicas para recoger manzanas?", preguntó, y él mismo recogió una gran manzana roja como había demostrado el granjero Zhao Yongdong.

En el exterior de un taller de clasificación de manzanas en la aldea, la gente se reunió alrededor de Xi. "Su principal preocupación es el bienestar de la gente", refirió Zhang Guanghong, un cuadro de la aldea.

Antes de la Fiesta de la Primavera, Xi habló con cuadros y personas de todo el país a través de videollamadas. Preguntó a un cuadro de una aldea de la etnia qiang, en la provincia de Sichuan, sobre la cantidad de turistas y sus ingresos. Después de que Xi supo que el ingreso per cápita de toda la aldea superó los 40.000 yuanes el año pasado, exclamó: "¡No está mal!".

Wei Zhuo, una turista, le contó a Xi sobre su experiencia en la aldea. En particular, dijo, el cerdo curado al estilo local de Sichuan estaba delicioso. "El secretario general me pidió que comiera más", narró Wei. "Siento que a él le importa mucho el desarrollo rural y aumentar los ingresos de la gente común".





En la foto combinada se muestra a Xi Jinping extender sus saludos festivos a todo el pueblo chino cuando se dirige a los cuadros y personas de todo el país mediante vídeollamadas en vísperas de la Fiesta de la Primavera en Beijing, la capital de China, el 18 de enero de 2023. (Xinhua/Xie Huanchi, Li Tao)

Xi dijo a los cuadros acompañantes que "la tarea más ardua y exigente de construir un país socialista moderno aún se encuentra en el campo". En la Conferencia Central de Trabajo Rural, a fines de 2022, señaló que para fortalecer el país, la agricultura debe ser fuerte primero, y enfatizó que garantizar un suministro estable y seguro de granos y productos agrícolas importantes constituye siempre la máxima prioridad.

Buscar la verdad de los hechos es un principio muy apreciado por los comunistas chinos. El propio Xi ha dado un buen ejemplo. Durante la última década, ha realizado más de 100 viajes de inspección a nivel de base para obtener experiencia de primera mano sobre el terreno.

Una vez, salió de Beijing temprano en la mañana y llegó por la noche a una región montañosa en Chongqing, en el suroeste de China. Sentado en el patio con los lugareños, dijo: "Tomé un avión, un tren y un automóvil, cambiando entre tres modos de transporte solo para llegar aquí para conocerlos y escuchar lo que tienen que decirnos".

En otra ocasión, en una discusión grupal de las "dos sesiones", Xi dijo: "Ustedes, los funcionarios, no pueden engañarme. Vengo de un área afectada por la pobreza y sé cómo es".

La "nueva filosofía de desarrollo", introducida por Xi en 2015, prioriza la innovación, la coordinación, el desarrollo verde, la apertura y la compartición. Se espera que guíe el impulso de modernización de China.

La innovación en ciencia y tecnología constituye una prioridad. Xi ha instado a acelerar el ritmo de la autosuficiencia y el autofortalecimiento en este sentido.

Zhang Jin, diputado de la APN y presidente de la empresa de robótica Xinsong, recordó la visita de Xi a la empresa hace unos meses.

"En el taller, casi se detuvo en cada paso e hizo preguntas durante todo el camino, mostrando un gran interés, especialmente en los productos de desarrollo propio de la empresa, como los robots móviles utilizados en las líneas de producción de ensamblaje de automóviles y los brazos robóticos en la industria de fabricación de chips", contó Zhang.

Durante una conversación con jóvenes ingenieros, Xi enfatizó que la innovación independiente es crucial para la transición de un país a una potencia manufacturera. Se preguntó si aún existen muchos desafíos técnicos que deben abordarse con urgencia y afirmó que es imperativo promover el autofortalecimiento científico y tecnológico para resolver los "cuellos de botella", algunos de los cuales son causados por el bloqueo tecnológico occidental.

Xi enfatizó repetidamente que la reforma debe adherirse a la dirección de la economía de mercado socialista. En enero, envió a un viceprimer ministro a la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, donde el funcionario anunció que China nunca volverá a buscar una economía planificada.

En febrero, se introdujo una reforma importante que involucra a todo el mercado de capitales, promoviendo un sistema basado en el registro para el sector y varias emisiones públicas de acciones, lo que resulta beneficioso para una mejor asignación de recursos de acuerdo con los mecanismos del mercado.

Al mismo tiempo, Xi desplegó medidas destinadas a prevenir riesgos sistémicos en las finanzas, los bienes raíces y la deuda de los gobiernos locales.

Enfatizó en distintas ocasiones que, por un lado, China debe profundizar la reforma de los activos y empresas de propiedad estatal y, por otro lado, continuar mejorando el ambiente de negocios para el sector privado.

En las "dos sesiones" de este año, Xi les dijo a los empresarios privados que el Partido "siempre ha considerado a las empresas privadas y a los empresarios privados como su propia gente" y los alentó a dejar de lado sus preocupaciones y cargas y perseguir audazmente su desarrollo.

"Siempre he apoyado a las empresas privadas", dijo Xi, quien ha trabajado durante más de 20 años en las provincias de Fujian y Zhejiang, ambas conocidas por su vibrante sector privado.

Las empresas privadas chinas han seguido creciendo. Según el Instituto Peterson de Economía Internacional, las empresas no públicas representaban en 2012 solo alrededor del 10 por ciento del valor de mercado total de las 100 principales empresas cotizadas de China. Sin embargo, a fines de 2022, esta proporción había aumentado a más del 40 por ciento.

Xi señaló que planea implementar una nueva ronda de medidas de reforma general este año. También se acelerará la apertura de alto nivel, incluyendo la promoción activa de la adhesión a acuerdos económicos y comerciales de alto nivel, como el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP, siglas en inglés) y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital.

En 2021, el nivel arancelario general de China se redujo al 7,4 por ciento, por debajo del compromiso de la Organización Mundial del Comercio del 9,8 por ciento. El país planea reducir aún más las tasas arancelarias para 62 productos de tecnología informática y el nivel arancelario general se reducirá en otro 0,1 punto porcentual.

Xi Jinping pronuncia un discurso titulado "Trabajar juntos por un futuro brillante de apertura y prosperidad" a través de un enlace de video en la ceremonia de inauguración de la V Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghai, en el este de China, el 4 de noviembre de 2022. (Xinhua/Gao Jie)

Hay signos visibles de que la recuperación económica está cobrando impulso. En febrero, el índice de gerentes de compras (IGC) del sector manufacturero de China alcanzó el 52,6 por ciento, un nuevo máximo en casi 11 años. Se espera que la economía se estabilice y se recupere en el primer trimestre, y las expectativas de inversión extranjera siguen siendo positivas.

La Feria de Cantón planea aumentar sus puestos de exhibición a casi 70.000 este año. Se espera que la Exposición Internacional de Importaciones de China, la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China y la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, todas ellas fuertemente respaldadas por Xi, efectúen expansión en sus escalas.

Desde la construcción de un nuevo campo socialista hasta la construcción de una China hermosa, desde la creación artística hasta el avance cultural y ético, Xi ha hecho nuevos arreglos que cubren todas las áreas importantes.

Xi ha enfatizado que la consecución de la gran revitalización de la nación china requiere la reunificación completa de la patria, que es tanto necesaria como factible, y formuló una estrategia general para resolver la cuestión de Taiwan.

En su discurso pronunciado antes de la conclusión de las "dos sesiones" de este año, Xi aseguró que hay que oponerse resueltamente a la interferencia externa y las actividades separatistas que buscan la "independencia de Taiwan" y enfatizó en la necesidad de un avance firme en el proceso de reunificación nacional.

"Xi es una persona idealista y pragmática. Es sobrio, práctico, decidido, tiene una visión amplia y una visión sistémica", según un cuadro que trabajó con él en la provincia de Zhejiang a principios de la década de los años 2000. "Es bueno para convertir las crisis en oportunidades y puede llevar un proyecto hasta el final".

LÍDER DEL PUEBLO

Xi no solo es para el pueblo sino del pueblo.

Cuando trabajó junto a familias campesinas, él aprendió a apretar los dientes mientras acarreaba estiércol e ignoró los constantes dolores de estómago producidos por el hambre mientras trabajaba la tierra. Esos años de formación le enseñaron el verdadero valor de estos miembros de la sociedad que a menudo se pasan por alto, dotándolo de una habilidad natural para conectarse con y escuchar a la gente común para ayudar a resolver sus problemas.

Puede que haya dejado los campos hace décadas, pero incluso como secretario general, no se ha olvidado de los que trabajan allí ni de los que manejan las industrias fundamentales del país, desde los talleres hasta los mercados. Él se ha mantenido comprometido a mantener una presencia pública a través de visitas personales o correspondencia.

Xi Jinping conversa y hace ravioles con la familia del trabajador jubilado Zhu Maojin cuando visita un hutong, nombre con el que se conocen las calles residenciales distintivas de Beijing, en el área de Qianmen en el centro de Beijing, China, el 1 de febrero de 2019. (Xinhua/Ju Peng)

Durante una visita a un hutong, nombre con el que se conocen las calles residenciales distintivas de Beijing, Xi se remangó para hacer dumplings con una familia mientras conversaba con todos los presentes animadamente. Antes de irse, Xi se sinceró diciendo que saca fuerzas de tales interacciones.

A pesar de su apretada agenda, Xi siempre ha priorizado la felicidad del pueblo como algo esencial. En más de una ocasión ha dicho que "el desarrollo debe beneficiar a todos de manera más equitativa e integral y promover continuamente el desarrollo integral de la gente".

A comienzos de año, Xi fue elegido por unanimidad como diputado de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) a través de elecciones competitivas en la provincia de Jiangsu. Fue solo uno de los más de 2.900 diputados elegidos en todo el país, en representación de la dinámica diversidad socioeconómica del país, desde trabajadores hasta campesinos, profesionales técnicos y trabajadores migrantes.

El 5 de marzo, Xi se unió a sus compañeros diputados de la delegación de Jiangsu en la sesión de la APN para deliberar sobre el informe sobre la labor del Gobierno y discutir asuntos del Estado.

La deliberación de Jiangsu no fue la única reunión a la que Xi asistió en las "dos sesiones" de este año, ni fue la única vez que interactuó con legisladores y asesores políticos.

Entre 2013 y 2022, Xi asistió a 53 deliberaciones y sesiones de debate y habló directamente con unos 400 legisladores y asesores políticos. Desde preguntar sobre la tasa de matrimonios de una aldea de escasos recursos en el centro del país hasta presionar para obtener detalles de la industria del turismo de invierno en la provincia nororiental de Jilin, sus preguntas son siempre conmovedoras y relevantes.

Gente familiarizada con la política china ve tales interacciones como una manifestación de la democracia china. En consecuencia, no sorprende que Xi se haya ganado la reputación de apoyar el empoderamiento de la gente en sus propios asuntos y alentar su participación en los asuntos políticos.

Xi Jinping participa en una deliberación con sus compañeros diputados de la delegación de la provincia de Jiangsu en la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Beijing, China, el 5 de marzo de 2023. (Xinhua/Huang Jingwen)

"China es un país grande. Es natural que diferentes personas tengan diferentes preocupaciones o puntos de vista sobre el mismo tema. Lo que importa es que lleguemos a un consenso a través de la comunicación y la consulta", dijo Xi en su Discurso de Año Nuevo de 2023.

En junio de 2022, China completó las elecciones para las asambleas populares a nivel de distrito y poblado. Las elecciones involucraron a 1.064 millones de votantes. Fueron unas de las elecciones democráticas de base más grandes del mundo.

La asamblea popular es la columna vertebral del sistema político de China, y los diputados de la APN son responsables de una amplia gama de funciones, incluidas la formulación de leyes, la supervisión del Gobierno y de los órganos judiciales y la elección de líderes nacionales.

Cada una de las 55 minorías étnicas del país está representada en el órgano legislativo nacional. Dong Caiyun es miembro de la etnia bao'an, que tiene una población de solo unas 20.000 personas.

En las "dos sesiones" de 2019, ella propuso una nueva autopista que impulsaría el desarrollo de su distrito, ubicado en la provincia de Gansu, en el noroeste de China. Otros diputados elogiaron su propuesta, y Xi, quien estaba presente en la reunión, respondió pidiendo a los departamentos pertinentes que la estudiaran.

Después de rondas de investigación y estudios de factibilidad, comenzó la construcción. Está previsto que las obras finalicen este año.

"Esta carretera representa las aspiraciones de la gente de mi tierra natal por una vida moderna", dijo Dong.

Quan Taiqi, quien trabaja en una estación de autobuses en Lianyungang, en Jiangsu, acaba de completar su segundo mandato como diputada del legislativo nacional. Ella votó por Xi para ser el presidente chino hace cinco años.

"Lo respaldé (como presidente) porque creo que es un líder confiable que realmente se preocupa por el pueblo", dijo.

Ella recordó que Xi estuvo presente durante una deliberación varios años atrás cuando planteó el tema de los niños pasajeros sin boleto en los autobuses, lo que podría causar una sobreventa de boletos. Xi habló de inmediato y tomó a Quan por sorpresa, ya que ella inicialmente pensó que el tema era demasiado específico y tal vez insignificante para un líder estatal. Xi no solo habló, sino que también preguntó sobre la práctica en los trenes como referencia. Después de la reunión, rápidamente se inició una revisión del tema, lo que culminó en un plan práctico.

"Cuando Xi nos habló a los diputados de base no fue condescendiente. Nos preguntó: '¿Es así?' '¿Esto es bueno o no?'", recordó Quan.

Durante las "dos sesiones" de 2021, Quan volvió a encontrarse con Xi. Ella se acercó a él y mencionó su interacción anterior. Sin embargo, el corredor estaba abarrotado, pero cuando se iba, Xi dijo: "Hablemos de eso más tarde". Quan pensó que ese sería el final de su conversación, pero alrededor de las 11:00 de esa noche, recibió una llamada del equipo de Xi, preguntándole si tenía alguna sugerencia o algún problema que plantear.

Xi cree que la democracia es un requisito para los países modernos, pero debe estar en consonancia con las condiciones nacionales, y la democracia china de ninguna manera debe ser igual a la democracia de estilo occidental. Él describe la democracia china como una "democracia popular de proceso entero", que cubre todos los aspectos del proceso democrático y todos los sectores de la sociedad.

"El propósito de la democracia es abordar los problemas que requieren una resolución por parte del pueblo", dijo.

No se toleran los desafíos al sistema.

Según un testigo, durante una sesión plenaria de la agencia anticorrupción en 2014, Xi discutió extensamente un caso de compra de votos en la elección de legisladores locales en la provincia de Hunan. Visiblemente enojado, Xi lanzó una andanada de preguntas: ¿Adónde se fueron los miembros del Partido? ¿Dónde están sus nociones sobre la disciplina del Partido y la ley? ¿Dónde está su conciencia?

Posteriormente, Xi se refirió a este caso en al menos otras dos ocasiones. Finalmente, 467 personas fueron sancionadas.

Xi Jinping emite su voto en un centro electoral para elegir a los miembros de la asamblea popular del distrito de Xicheng, en Huairentang, perteneciente al distrito electoral de Zhongnanhai, en el distrito de Xicheng de Beijing, capital de China, el 5 de noviembre de 2021. (Xinhua/Ju Peng)

La práctica china de modernización a menudo ha sido vista por los observadores como difícil, especialmente dada la enorme escala de China, sin precedentes desde la Revolución Industrial en Europa. Xi ha declarado que incluso alimentar a más de 1.400 millones de personas es un desafío importante. Temas como el empleo, la distribución, la educación, la atención médica, la vivienda, el cuidado de los ancianos y el cuidado de los niños no deben subestimarse, especialmente dado el tamaño de la población.

Según Xi, avanzar en la modernización de China requiere un nuevo camino de gobernanza basada en la ley. El tema del Estado de derecho versus la autoridad del hombre es una pregunta fundamental y un problema importante que todos los países deben abordar en el proceso de modernización, dijo Xi.

En un artículo firmado que conmemora el 40° aniversario de la promulgación e implementación de la Constitución vigente, Xi enfatizó el papel de la Constitución en la construcción de un país socialista moderno y en la gran revitalización de la nación china.

El lunes, Xi y otros diputados de la APN votaron a favor de enmendar la Ley de Legislación, agregando contenido para promover la implementación de la Constitución. En 2018, Xi fue el primer presidente chino en jurar lealtad a la Constitución. La semana pasada, después de ser elegido, Xi prestó juramento nuevamente, seguido por miembros de su equipo de gobierno.

DEFENDER LA PAZ Y EL DESARROLLO

En la segunda mitad del año pasado, Xi retornó a las actividades diplomáticas "fuera de línea" tras la "diplomacia en la nube" que caracterizó los dos años y medio de pandemia.

Solo en los últimos cuatro meses, Xi asistió a la Cumbre del G20 en Bali, la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Bangkok y la primera Cumbre China-Estados Árabes y la Cumbre China-Consejo de Cooperación del Golfo en Riyadh.

Al margen de los eventos multilaterales, Xi también sostuvo reuniones bilaterales con líderes de docenas de países, incluidos Francia, Países Bajos, Australia, República de Corea, Japón, Indonesia, Arabia Saudita, Egipto e Irak.

En casa, Xi recibió a muchos líderes y dignatarios extranjeros en Beijing después del congreso del Partido. Los invitados incluyeron líderes de Vietnam, Pakistán, Tanzania, Alemania, Cuba, Mongolia, Laos, Rusia, Filipinas, Irán y Bielorrusia. Para algunos fue su primera visita a China, mientras que otros ya eran "viejos amigos".

Durante la última década, Xi ha dejado claro que China creará nuevas oportunidades a través del desarrollo y agregará más estabilidad y certeza a un mundo tan volátil.

"A medida que se desarrolle, China hará mayores contribuciones a la prosperidad común del mundo", ha dicho Xi.

Xi Jinping participa en la primera Cumbre China-Estados Árabes en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdul Aziz en Riad, Arabia Saudita, el 9 de diciembre de 2022. (Xinhua/Xie Huanchi)

Durante su reunión con el emir catarí Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani en Riad en diciembre, Xi mencionó la Copa Mundial de la FIFA organizada por Catar, y dijo que el evento inyectó energía fresca y positiva al mundo incierto de hoy. Tamim, a su vez, agradeció a China por sus contribuciones a la Copa Mundial y señaló que las empresas chinas construyeron el estadio principal y que la llegada de dos pandas enriqueció la atmósfera festiva del torneo.

El estadio que Tamim mencionó es el Estadio Lusail de Catar, que fue sede de la final del Mundial entre Argentina y Francia. Es considerado por muchos como un logro icónico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, siglas en inglés).

La BRI, propuesta por Xi en 2013, también ayudó a Indonesia a construir su primer ferrocarril de alta velocidad. Después de la Cumbre del G20 en Bali, Xi y el presidente de Indonesia, Joko Widodo, observaron la prueba de operación del ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung a través de un enlace de video. Se espera que el ferrocarril, construido en conjunto por los dos países, facilite el movimiento de bienes y personas y aumente los ingresos locales.

Hasta la fecha, 151 países y 32 organizaciones internacionales han firmado documentos en el marco de la BRI, beneficiando a los países participantes.

El Puerto de El Pireo, en Grecia, se ha convertido en uno de los puertos de contenedores de más rápido crecimiento en el mundo desde que una empresa china se unió a sus operaciones.

Otra propuesta importante que Xi planteó en 2013 fue la comunidad de futuro compartido para la humanidad. Ha sido consagrada en los Estatutos del Partido y en la Constitución del país e incorporada en documentos importantes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales o mecanismos multilaterales.

Xi Jinping camina hacia la sede de la 17ª Cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Bali, Indonesia, el 15 de noviembre de 2022. (Xinhua/Ju Peng)

Xi dijo en la cumbre del G20 que todos los países deben adoptar la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y abogar por la paz, el desarrollo y la cooperación de ganancia compartida.

"Todos los países deben reemplazar la división por unidad, la confrontación por cooperación y la exclusión por inclusión", dijo Xi en el discurso.

También prometió solemnemente al mundo: "No importa la etapa de desarrollo que alcance, China nunca buscará la hegemonía ni se involucrará en el expansionismo".

Él cree que mientras los principales países mantengan la comunicación y se traten con sinceridad, se puede evitar la "trampa de Tucídides".

China le ha mostrado al mundo que un país puede desarrollarse y progresar sin involucrarse en el expansionismo y puede ayudar a otros países a desarrollarse simultáneamente, dijo el presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un artículo firmado publicado antes de su visita a China en febrero.

En respuesta a la iniciativa de Xi, las delegaciones de Arabia Saudita e Irán sostuvieron conversaciones a principios de este mes en Beijing. Los dos países llegaron a un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir embajadas y misiones en un lapso de dos meses.

Una de las reuniones diplomáticas de más alto perfil de Xi en los últimos meses fue su primera reunión cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde que este último asumió la presidencia. Durante la conversación, de más de tres horas, en Bali el 14 de noviembre, Xi le dijo a Biden que las relaciones China-Estados Unidos no deben ser un juego de suma cero en el que un lado supere al otro o prospere a expensas del otro, y que los éxitos de China y Estados Unidos son oportunidades, no desafíos, para el otro.

"China no busca cambiar el orden internacional existente ni interferir en los asuntos internos de Estados Unidos, y no tiene intención de desafiar o desplazar a Estados Unidos", aseguró Xi.

Biden, por su parte, dijo que Estados Unidos respeta el sistema de China y no busca cambiarlo. Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría y no busca revitalizar alianzas contra China, sostuvo. El mandatario estadounidense señaló también que Estados Unidos no apoya la "independencia de Taiwan", no apoya la idea de que haya "dos Chinas" o "una China, un Taiwan" y no tiene intención de entrar en conflicto con China.

En sus reuniones con líderes europeos, Xi enfatizó que con respecto a la crisis de Ucrania, China apoya el alto el fuego, el cese del conflicto y las conversaciones de paz.

En febrero, China emitió un plan de paz de 12 puntos sobre la crisis de Ucrania, en el que declara que la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser respetadas de manera efectiva y que el derecho internacional universalmente reconocido, incluidos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, debe observarse estrictamente. "No se deben usar armas nucleares y no se deben librar guerras nucleares", dice el documento de política.

Xi es un líder que brinda visión y planes para promover la solución de los principales problemas que enfrenta la humanidad, dijo Keith Bennett, especialista veterano de China y vicepresidente del 48 Group Club de Reino Unido.

Xi Jinping visita el Museo Yinxu en Anyang, en la provincia central china de Henan, el 28 de octubre de 2022. (Xinhua/Ju Peng)

AVANCE HUMANO PIONERO

Cuando Xi pronunció su Discurso de Año Nuevo de 2023, la gente notó los tomos en la estantería detrás de él en su oficina, entre ellos, Una historia general de China, Poemas completos de la dinastía Tang, Historia global, y Las obras completas de William Shakespeare. Habiendo llamado a la lectura su pasatiempo favorito, se sabe que Xi extrae sabiduría de la palabra escrita para gobernar el país.

Después del congreso del Partido, Xi se desplazó a la provincia de Henan, en el centro de China, y visitó las ruinas de Yinxu. Ese sitio de 3.300 años de antigüedad fue la capital de la dinastía Shang (Yin), las primeras ruinas confirmadas de ese período. Adentrándose lentamente en el Museo Yinxu, Xi observó con detenimiento las exhibiciones, que abarcaban artículos de bronce, artículos de jade, inscripciones en huesos de oráculo y otras reliquias.

"Desde hace mucho tiempo quería visitar este lugar", dijo Xi. "Vengo aquí sediento de una comprensión más profunda de la civilización china para que podamos hacer que el pasado sirva al presente y obtener inspiración para construir mejor la civilización china moderna".

Con una historia larga y continua, la civilización china dio forma a nuestra gran nación, y esta nación seguirá siendo grande, agregó Xi, quien pidió esfuerzos para promover la cultura tradicional, que, según el líder, es la "raíz" de las nuevas teorías del Partido.

Xi propuso combinar los principios básicos del marxismo con la cultura tradicional, con la convicción de que solo cuando la modernización de un país está arraigada en el suelo fértil de su historia, su cultura podrá florecer y perdurar.

En 2014, durante una visita a la Universidad Normal de Beijing, Xi se declaró reacio a que los poemas y ensayos clásicos chinos fueran eliminados de los libros de texto. En noviembre de 2013 visitó Qufu, el lugar de nacimiento de Confucio, y al año siguiente intervino durante una conmemoración internacional del venerado filósofo chino. En 2021, cuando visitó un parque dedicado a Zhu Xi en la provincia de Fujian, en el este del país, Xi se detuvo un largo rato frente a las palabras del renombrado filósofo confuciano del siglo XII. Es famosa la declaración de Zhu de que una nación se basa en su gente y la sociedad también se establece en beneficio de su gente. Xi, en una sesión de estudio grupal del Buró Político del Comité Central del PCCh celebrada previamente, citó las palabras de Zhu y enfatizó que ninguna consideración política es más importante que el pueblo.

Xi ha lamentado repetidamente la humillación y las derrotas sufridas por la nación china, a pesar de su lugar a la vanguardia del mundo durante los últimos 5.000 años.

En particular, su consideración es que la modernización de China ha logrado resultados significativos "a un gran costo y con grandes dificultades". Xi hizo hincapié en que China, por lo tanto, debe abrir su propio camino hacia la modernización. Diversos expertos creen que la modernización china, que ofrece una nueva forma de avance humano, disipa el mito de que "modernización es igual a occidentalización". Xi dijo que se deben hacer esfuerzos para lograr una mayor eficiencia que el capitalismo mientras se mantiene la equidad en la sociedad de manera más efectiva.

Según Zheng Yongnian, profesor de la Universidad de Chino de Hong Kong (Shenzhen), la modernización china es una forma de hacer frente a los problemas que todos los países enfrentan. Sobre todo, la fuente de su vitalidad es principalmente el desarrollo económico sostenible, dijo.

El académico británico Martin Jacques cree que si China puede abordar con éxito la desigualdad en la forma en que ha conquistado la pobreza absoluta, esa modernidad más justa e inclusiva tendrá un enorme impacto global.

Xi está orgulloso y confía en los logros y perspectivas de la campaña de modernización. En una ocasión dijo: "China ha sido capaz de mirar al mundo a los ojos", refiriéndose al aumento de la fuerza del país. Esto, sin embargo, no significa la búsqueda de un dominio unilateral, y mucho menos un choque de civilizaciones. Xi citó la famosa metáfora del "león dormido" para China y señaló: "Hoy, el león ha despertado. Pero es pacífico, agradable y civilizado".

El líder ha subrayado que China no seguirá los pasos de ciertos países que lograron la modernización a través de la guerra, la colonización y el saqueo, y que China defiende la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo, lo cual está determinado por el sistema y la cultura chinos.

Una frase que contiene "promover los valores compartidos de la humanidad de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad" fue incluida en los Estatutos del Partido el año pasado.

Xi también propuso modestamente que el socialismo en la etapa primaria debe estudiar y aprovechar concienzudamente los logros beneficiosos de la civilización creada por el capitalismo. "La causa de promover la modernización china, que es una empresa pionera y sin precedentes, inevitablemente enfrentará todo tipo de riesgos, desafíos, dificultades e incluso tormentas peligrosas, algunas de las cuales podemos prever y otras no", advirtió Xi, y añadió: "Aprovechemos nuestro indomable espíritu de lucha para abrir nuevos horizontes para nuestra causa".

"Quienes trabajan triunfarán, y quienes caminan llegarán a su destino. Una persona de acción dejará un buen nombre en la historia", sentenció.