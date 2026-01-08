Más Información

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; "por ahora estoy bien", dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo "Cisne Negro", túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de "El Chapo" hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

Bruselas.- La anunció que ordenó a la red social X conservar toda su documentación interna relativa a , su herramienta de inteligencia artificial (), durante 2026, en el marco de la investigación que mantiene abierta a la plataforma para analizar su política contra los contenidos ilegales.

La orden llega en plena polémica por las imágenes de niños y mujeres desnudas que ha mostrado en las últimas semanas y que han llevado al gobierno francés a denunciar a X ante los tribunales, que se añaden a otros contenidos como el blanqueo del Holocausto que la IA de la red social publicó a finales del año pasado.

"Esto es ilegal, es inaceptable", insistió el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en rueda de prensa de la institución.

Bruselas amplía así la orden que ya envió a X en 2025 para que conservase todos los documentos relativos al funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que los usuarios ven en la plataforma.

X, en la mira de la Unión Europea; podría prohibir su uso

La Comisión necesita la documentación para analizar las medidas que X está llevando a cabo para combatir el contenido ilegal y la lucha contra la desinformación a la que le obliga la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea (UE).

"La DSA es muy clara. En Europa, todas las plataformas tienen que poner en orden su propia casa porque lo que generan es inaceptable y cumplir con la legislación europea no es una opción; es una obligación", dijo Regnier.

El portavoz señaló que la normativa le permite tomar medidas cautelares contra la IA de X, que en última instancia podrían llegar a prohibir su uso en la UE, aunque aseguró que por ahora la Comisión no contempla esta posibilidad.

"No es nuestra opción preferida, no estamos aquí para suspender a las plataformas, no estamos aquí para decirle a los ciudadanos qué plataforma es más segura, qué herramienta de inteligencia artificial es mejor. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es forzar a cada plataforma a poner su casa en orden", dijo Regnier.

La Comisión, que en diciembre multó a X con 120 millones de euros por falta de transparencia, reiteró hoy su voluntad de seguir comunicando sus políticas a través de la red social, alegando que "evalúa" en que plataformas es "más activo" el público al que quiere dirigirse.

"Si nuestro público está en X, así como en otras plataformas, (...) nos relacionaremos con ellos allí", apuntó la portavoz principal, Arianna Podesta, quien recordó que la institución utiliza un total de 14 redes sociales, algunas europeas, y que examina "regularmente" su política de comunicación en cada una de ellas.

