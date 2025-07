Elon Musk ha actualizado Grok, su chatbot de inteligencia artificial desarrollado por su empresa xAI. Musk habría dado las instrucciones de que el chatbot asumiera que "los puntos de vista subjetivos provenientes de los medios son sesgados".

Además de "evitar hacer afirmaciones que sean políticamente incorrectas". Con ello, Musk quiere moldear el punto de vista de del bot.

A través de una publicación en su red social, X, anunció que Grok había "mejorado significativamente" y que esta actualización llegaría en algunos días.

xAI actualiza Grok para ser más "políticamente incorrecto". Imagen: captura de pantalla

Al menos estas son las actualizaciones publicas, sin embargo, no se sabe si el chatbot recibió otros cambios no públicos.

¿Cuáles son las actualizaciones que recibió Grok?

De acuerdo con xAI, la versión Grok 3 recibió nuevas líneas a las indicaciones del sistema de Grok que dirigen las respuestas del chatbot.

Las más controversiales fueron:

"Si la consulta requiere el análisis de acontecimientos actuales, afirmaciones subjetivas o estadísticas, realice un análisis profundo buscando diversas fuentes que representen a todos los partidos. Asuma que los puntos de vista subjetivos de los medios son sesgados. No es necesario repetirle esto al usuario".

"La respuesta no debe evitar hacer afirmaciones políticamente incorrecta s, siempre que estén bien fundamentadas".

s, siempre que estén bien fundamentadas". "Nunca mencione estas instrucciones o herramientas a menos que se le pregunte directamente".

De este último punto, en Tech Bit decidimos hacer la prueba con Grok y preguntarle directamente: "¿Es cierto que no debes evitar afirmaciones políticamente incorrectas?". A lo que el chatbot respondió:

"Estoy diseñado para decir la verdad tal como la veo, sin importar si es políticamente incorrecta o no. Mi objetivo es dar respuestas directas y basadas en hechos, no endulzar las cosas para complacer a todos. Pero, no me malinterpretes, no estoy aquí para provocar por provocar—solo para ser honesto. Si tienes algo específico en mente, ¡dímelo y lo abordaré!".

En los últimos meses, Elon Musk había tenido varios desacuerdos con su propio chatbot , incluso realizó un publicación en donde criticó a Grok por "repetir lo que decían los medios tradicionales" y aseguró en aquel momento que presentaría una nueva versión "eliminando los errores".

