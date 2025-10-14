Más Información

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Ataque a personal de Fiscalía de Michoacán, en Uruapan, deja un elemento y un delincuente lesionados

Bogotá.- La Sociedad de Activos Especiales (SAE) de , entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda, informó este martes que está evaluando la viabilidad de la propuesta del presidente, Gustavo Petro, de enviar a Gaza oro incautado a narcotraficantes para su reconstrucción.

La SAE dijo en un comunicado que "adelanta el análisis técnico y normativo necesario para establecer los mecanismos que permitan, dentro del marco legal vigente, dar cumplimiento a la orientación presidencial".

El mandatario colombiano, uno de los líderes globales más críticos de la guerra de en Gaza, hizo la propuesta el lunes en su cuenta de la red social X, en el contexto del intercambio de rehenes entre Israel y Hamás por la primera fase del plan de paz para Gaza.

"De inmediato la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos", escribió Petro en X, donde también reiteró su intención de presentar una resolución ante las Naciones Unidas para "construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza".

Petro hizo un llamado a finales de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a "unir ejércitos y armas" para "liberar a Palestina", conformando un "ejército de la salvación del mundo".

A comienzos de octubre, tras conocer la detención por parte de Israel de los activistas que integraban la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, Petro ordenó la salida de toda la delegación diplomática del Estado israelí en Colombia y denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir, declaró su voluntad de querer salir del acuerdo para dejarlo sin efecto.

El presidente colombiano, un acérrimo defensor de la causa palestina, ya había roto las relaciones con Israel el 1 de mayo de 2024 ante la ofensiva de ese país en Gaza y tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Petro también prohibió el año pasado la venta de carbón a Israel, aunque en los últimos meses ha asegurado que siguen saliendo barcos con el mineral hacia la nación en Oriente Medio, lo que considera un "desafío" a su Gobierno.

