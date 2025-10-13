Más Información

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno

Abogado resulta herido tras ataque a balazos frente a juzgados en la Doctores; agresor de 17 años es detenido

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezan el cartel del Vive Latino 2026

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Rescatan vía aérea a los primeros 20 maestros varados en la Huasteca veracruzana; continúan labores para evacuar a 20 más

Aduanas desarrolla app para detectar huachicol fiscal; permitirá rastrear ruta de combustibles en todo el país, explica

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Liberan a esposa e hijo de "Lord Pádel"; continuarán su proceso en libertad por homicidio en grado de tentativa

BOGOTÁ (AP) — Un reconocido defensor de derechos humanos y un analista político de Venezuela, que salieron de su país en 2024 denunciando persecución política, fueron heridos el lunes en un ataque a tiros en el noreste de Bogotá por dos desconocidos, informaron el lunes las autoridades colombianas.

Pasado el mediodía, Yendri Omar Velásquez Rodríguez y Luis Alejandro Peche Arteaga, quienes residen en Bogotá desde hace un año, salían de un edificio en la zona de Usaquén cuando fueron alcanzados por disparos propinados por dos sujetos que no han sido identificados, indicó un reporte de la policía de Colombia, que consideró el hecho como un ataque aparentemente realizado por sicarios.

Velásquez Rodríguez, fundador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, y Peche Arteaga, dedicado a la consultoría política, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, donde según reportes citados en el informe, se encuentran “estables”. El primero será sometido a una cirugía.

Lee también

La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó el ataque en un comunicado en la red social X en el que rechazó el hecho y pidió a la Fiscalía colombiana acelerar una investigación exhaustiva.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia” señalo la Defensoría del Pueblo, y agregó que mientras refugiados y migrantes se encuentren en territorio colombiano deben contar con las garantías y el acompañamiento de las autoridades.

Los dos ciudadanos venezolanos salieron de su país de origen en 2024 alegando “persecución política”; en Colombia no habían registrado amenazas en su contra, señaló la policía.

Velásquez Rodríguez, solicitante de refugio en Colombia, había sido detenido en agosto de 2024 en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en las afueras de Caracas, durante la crisis postelectoral, cuando viajaba, según sus familiares, a un evento de defensa de derechos de la comunidad en Suiza.

Su detención por alrededor de seis horas y la anulación de su pasaporte fueron expuestos como un caso emblemático de la frágil situación de los derechos humanos en un reporte de la organización venezolana Provea el año pasado.

Lee también

Peche Arteaga ha asesorado a figuras políticas, instituciones gubernamentales y organizaciones privadas. Además, fue asesor en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018, de acuerdo con el perfil profesional publicado en sus redes sociales, que no precisa si trabajó para algún legislador en particular.

Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, en las que el organismo electoral declaró ganador al izquierdista Nicolás Maduro para un nuevo período, activistas, dirigentes, políticos y ciudadanos de la oposición se volcaron a las calles en protesta por lo que calificaron como un fraude. Las jornadas dejaron miles de detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.

