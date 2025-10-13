Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Rehenes liberados y alto al fuego en Gaza y Oriente Medio, celebra embajador Johnson; felicita a Trump

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Caracas. El gobierno del presidente anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, a la par que abrirá representaciones diplomáticas en y Burkina Faso como parte de una primera fase de reestructuración de su servicio exterior.

El cierre de las sedes en la ciudad australiana de Canberra y la capital noruega, Oslo, forma parte de la “reasignación estratégica de recursos”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.

Las relaciones bilaterales y los a los venezolanos en esos países serán atendidos “a través de misiones diplomáticas concurrentes”, es decir, en representaciones diplomáticas de en otros países, agregó el escrito, sin dar otros detalles.

Noruega y Australia no tienen embajada en Venezuela y la representación de sus países está a cargo de los embajadores en Colombia y Chile, respectivamente.

Mientras con la apertura de las embajadas en Zimbabue y se “refuerzan los lazos históricos con el continente africano”, acotó el comunicado.

La Cancillería en Noruega lamentó el cierre de la embajada de Venezuela que, dijo, se produjo después de que se le entregara el a la líder opositora venezolana .

"La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón", indicó una portavoz del noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.

"Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido", añadió.

