Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, a la par que abrirá representaciones diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso como parte de una primera fase de reestructuración de su servicio exterior.
El cierre de las sedes en la ciudad australiana de Canberra y la capital noruega, Oslo, forma parte de la “reasignación estratégica de recursos”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.
Las relaciones bilaterales y los servicios consulares a los venezolanos en esos países serán atendidos “a través de misiones diplomáticas concurrentes”, es decir, en representaciones diplomáticas de Venezuela en otros países, agregó el escrito, sin dar otros detalles.
Noruega y Australia no tienen embajada en Venezuela y la representación de sus países está a cargo de los embajadores en Colombia y Chile, respectivamente.
Mientras con la apertura de las embajadas en Zimbabue y Burkina Faso se “refuerzan los lazos históricos con el continente africano”, acotó el comunicado.
La Cancillería en Noruega lamentó el cierre de la embajada de Venezuela que, dijo, se produjo después de que se le entregara el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
"La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón", indicó una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.
"Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido", añadió.
