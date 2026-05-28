Mundo | 28-05-26 | 20:55 | Actualizada | 28-05-26 | 20:55 |

El cohete explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, informaron el jueves medios estadounidenses.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

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posteó en X que "todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena".

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