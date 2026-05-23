En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes del interior de la cueva Dhevana Kandu, en el Atolón de Vaavu, Maldivas, en la que murieron cinco buzos italianos en medio de una inmersión de 60 metros la semana pasada.

Las fotos, tomadas por el rescatista finlandés Sami Paakkarinen, quien participó del operativo para recuperar los cuerpos, fueron difundidas por la organización Divers Network Alert (DAN) Europe.

En las imágenes se puede ver una luz natural que desaparece cuando se avanza en la cueva. Los túneles son excesivamente oscuros y sin las linternas de los buzos no hay visibilidad.

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Además, DAN Europe publicó un comunicado con detalles del operativo, que se extendió durante cuatro días, del 18 al 21 de mayo, y que incluyó una vasta cooperación internacional. Participaron la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas, el Servicio de Policía de Maldivas, un equipo finlandés de buceo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y otras organizaciones.

“Por primera vez, las fotos muestran al equipo de rescate operando dentro de la sección inicial de la caverna, donde la luz natural aún se filtra por la entrada antes de que el sistema se sumerja en la oscuridad. La segunda serie de imágenes documenta las secciones interiores más estrechas de la cueva, donde la visibilidad puede desaparecer rápidamente debido a la alteración de los sedimentos coralinos y la navegación se vuelve más compleja. Estos son los entornos en los que el equipo de rescate operó durante la misión de búsqueda y recuperación en los últimos días”, indicó DAN Europe.

“Se presume que los buceadores no pudieron encontrar el camino de regreso a la salida, probablemente debido a la desorientación dentro del sistema de cuevas”, indicó la empresa respecto a la posible hipótesis del causal de muerte.

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El esquema de la cueva muestra un ingreso estrecho, un corredor tipo sifón y una gran cámara final con múltiples ramificaciones sin salida, donde fueron hallados los cuerpos.

El equipo utilizó sistemas técnicos avanzados, incluidos de respirador de circuito cerrado, que recicla el gas exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite “inmersiones significativamente más largas”, señaló la organización.

Repatriaron los cuerpos

Los restos de los cuatro italianos fueron repatriados a primera hora de este sábado, según informó un portavoz del gobierno maldivo.

Los buceadores desaparecieron el 14 de mayo mientras exploraban la cueva, a unos 60 metros de profundidad. El cuerpo de su instructor de buceo italiano fue recuperado en aquel momento en el exterior de la cueva y devuelto a su país.

La operación de alto riesgo para dar con los cadáveres enfrentó obstáculos y fue suspendida inicialmente después de la muerte de Mohamed Mahudhee, un buzo militar maldivo que formaba parte del equipo de recuperación. Tres buceadores finlandeses expertos en buceo profundo y en cuevas se sumaron a la misión y localizaron los cuerpos la semana pasada en la cámara más recóndita de la cueva. El límite de buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros.

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En tanto, el portavoz del presidente de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, señaló el sábado que se abrieron dos investigaciones: una sobre la muerte de los buzos y otra para indagar cómo falleció Mahudheea en acto de servicio. Shareef también indicó que Italia aceptó compartir cualquier hallazgo si se realizaban autopsias a los repatriados.

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino, y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El portavoz del gobierno, Ahmed Shaam, había indicado antes que los cuerpos fueron hallados “prácticamente juntos”.

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Aunque los buceadores tenían permiso, las autoridades no conocían por su propuesta la ubicación exacta de la cueva que estaban explorando y, según funcionarios maldivos, al menos dos de los fallecidos no figuraban en la lista de investigadores que se había presentado.

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